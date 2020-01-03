外界謠傳湖人正在找尋一名具有得分能力後衛，補強目前後場漏洞，沒想到去年6月退休的32歲後衛達倫柯里生，突然宣告自己考慮重新復出，且最想加盟球隊是湖人與快艇，但麥特巴恩斯在《The Jump》節目爆料，柯里生只會去湖人！

「假如說達倫柯里生考慮加盟快艇，我可能會相當猶豫，」麥特巴恩斯表示，「第一，因為我跟柯里生曾在快艇短暫當過1年隊友，我不認為當時他跟快艇總教練瑞弗斯相處得很好，第二，在快艇的板凳陣容當中，他會搶走路威廉斯的球權。」

2009年第21順位被黃蜂選上的達倫柯里生，生涯效力過黃蜂、溜馬、獨行俠、快艇、國王、溜馬等隊，場均拿下12.5分、5助攻及2.7籃板，值得一提的是，他的生涯三分命中率3成94，算是一名擁有穩定外線火力的控衛。

達倫柯里生去年6月28日宣布從NBA退役，理由是想要更專注他的信仰(耶和華見證人)，沒想到如今卻又突然想回NBA戰場打球，假如他能加盟湖人，或許真的可以成為湖人本季爭冠的最後一塊拼圖，就看他能否真正融入而已。

(中時 )