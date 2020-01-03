班次表。（本報資料照）

台鐵昨日開放春節假期東部幹線對號列車訂票後，今日凌晨零時起，再開放西部幹線對號列車訂票。台鐵局表示，截至3日上午9時止，總計完成12萬7062筆、21萬9518張訂票。逾期未取的車票，兩天後重新釋出。

台鐵局表示，完成訂票旅客，請務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票，逾期未取車票，將於1月5日上午9時重新釋出。

據台鐵局統計，西部幹線台北往台中、高雄方向，1月22日下午2時到1月23日下午5時及1月24日中午12時以後，長途自強號座位已售完，莒光號尚有餘位。

高雄、台中往台北方向，1月28日早上10到晚上8時、1月29日早上9時到下午5時，長途自強號座位已售完，莒光號尚有餘位。其餘日期、時段西部幹線各級對號列車仍有座位。

台鐵局表示，1月22、23日及1月28、29日東線8班實名制列車，將於1月4日凌晨0時起開放國民身分證字號U或V開頭、2019年12月1日前設籍於花蓮縣或台東縣的現住人口及上述兩者配偶及直系血親一親等民眾得以實名制方式預訂乘車票。

(中時 )