馬路上火燒車 貨物全付之一炬 12:142020/01/03 中時 劉秀芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 後壁區南82線與南80線路口有一輛大貨車起火燃燒，車上貨物付之一炬。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 後壁區南82線與南80線路口有一輛大貨車起火燃燒，車上貨物付之一炬。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真） 後壁區南82線與南80線路口有一輛大貨車起火燃燒，車上貨物付之一炬。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真） 台南市消防局3日上午近10點接獲報案，後壁區南82線與南80線路口有一輛大貨車起火燃燒，經消防人員搶救，15分鐘後火勢被撲滅，司機雖未受傷，但貨車所載貨物已付之一炬。 據了解，貨車於行進中起火燃燒，司機急忙停車報案，直到後壁消防分隊出動消防車前往灌救，貨車載運的泡沫原液、不沾鍋及玩具遙控汽車等物品已被燒毀。起火原因疑似電池引起，詳細原因還需警消調查釐清。 (中時 ) #後壁 #貨車 #貨物 #燃燒 #報案 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市公寓6機車遭焚毀 警：疑自燃 12:312019/12/30 社會 小貨車暗夜起火！疑為失竊車輛 10:362020/01/02 社會 載挖土機亂入 大貨車追撞6車3人受傷 14:212020/01/02 社會 LV好寵《燃燒女子的畫像》女星！樸素女畫家改穿30萬外套 19:512020/01/02 消費 《產業》HINO蟬聯10年大型商用車霸主 11:252020/01/03 財經 社會熱門新聞 女大生羞羞「玩起來」不關門 快登頂驚見媽媽站門口... - 社會 失事黑鷹黑盒子尋獲 急送運安會判讀 - 社會 台中沙鹿汽車逆向撞機車 一對男女慘死 - 社會 法官認定非假新聞 《中天新聞》抗罰成功 - 社會 黑鷹失事 劉鎮富洪鴻鈞2人皆為台南人 南市府慰問 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。