後壁區南82線與南80線路口有一輛大貨車起火燃燒，車上貨物付之一炬。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

後壁區南82線與南80線路口有一輛大貨車起火燃燒，車上貨物付之一炬。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局3日上午近10點接獲報案，後壁區南82線與南80線路口有一輛大貨車起火燃燒，經消防人員搶救，15分鐘後火勢被撲滅，司機雖未受傷，但貨車所載貨物已付之一炬。

據了解，貨車於行進中起火燃燒，司機急忙停車報案，直到後壁消防分隊出動消防車前往灌救，貨車載運的泡沫原液、不沾鍋及玩具遙控汽車等物品已被燒毀。起火原因疑似電池引起，詳細原因還需警消調查釐清。

(中時 )