黑鷹「黑盒子」找到了！ 將送運安會資料判讀

空軍編號933的UH-60M黑鷹直升機昨(2日)墜毀新北市烏來與宜蘭接界烘爐地山山區，造成參謀總長沈一鳴上將在內的8死5傷慘劇，為了釐清失事原因，軍方清晨派遣特戰與空軍官兵，趕往失事現場，已經在10點40分，拆下直升機上最重要的「黑盒子」，將立即送往國家運輸安全委員會進行判讀。

據了解，過去直升機都沒有配備所謂的黑盒子，但是黑鷹直升機為最新先進機種，配置的「黑盒子」包含內座艙通話紀錄器、座艙飛航資料紀器外，還有一具最重要的「引擎數據監控紀錄器」，只要分析三項紀錄器，大致可得知失事的原因。

資深黑鷹飛官表示，「引擎數據監控紀錄器」一判讀，就知道機務狀況有沒有出問題，這項紀錄器在其他型的直升機都沒有，因此相當重要。

國防部表示，目前相關飛安調查作業目前仍在進行中，懇請媒體、各界勿做臆測性報導，以避免誤導視聽。

(中時電子報)