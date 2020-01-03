南二中國文老師曾國秘對劉鎮富殉難感到無法接受，惋惜學校痛失傑出校友。（台南二中提供／程炳璋台南傳真）

黑鷹直升機副駕駛劉鎮富在這次失事中殉職，他的高中母校台南二中在玄關中掛出電子看板悼念，他的國文老師曾國秘知道噩耗感到錯愕無法接受，認為學校痛失傑出校友，國家痛失一個傑出軍人。

劉鎮富小時候住關廟，長大後住安南區，高中就讀台南二中，2009年畢業，學校3日在一樓玄關大廳，用電子螢幕掛出這起事件殉難人員，讓學弟們悼念這位傑出學長校友。

「他們班上同學感情相處融洽，互動很好」，擔任他兩年老師的曾國秘，印象中的劉男是乖乖的學生，話不多，個性樸實敦厚，當時沒近視，皮膚很好。

翻開畢業紀念冊，看著劉鎮富高中青澀模樣，曾國秘直呼聽到學生殉難的消息無法接受，認為他可在30歲當到上尉，又開黑鷹直升機，前途無可限量，是南二中傑出校友，也是國家菁英，沒想到這樣的人才卻中途殞落。

台南市長黃偉哲表示，這次黑鷹直升機失事殉難人員，有兩位台南人，一個是永康的洪鴻鈞將軍，一個是劉鎮富上尉，他與洪將軍還在一場活動中曾有過一面之緣，自己原本有意降半旗悼念兩位優秀台南子弟，但降半旗需要行政院同意才行，對蔡英文總統未進入衡山指揮所的問題，他認為需由三軍統帥考量情勢決定。

(中時 )