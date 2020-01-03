台灣「商業服務業」景氣循環，預測至今年5月景氣降速續見減緩；商研院指出，台商回台製造投資加碼，此波投資擴張期已達20年來歷次循環最長記錄，目前力道仍然強勁，顯示其可帶動的景氣將使今年景氣偏向樂觀更加明朗。

財團法人商業發展研究院今（3）日發表「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，預測景氣到今年5月仍續緩下降。目前下降中指標之降速均續見減緩，實體投資與金融續增，今年偏向樂觀之預期可望更趨明朗；若欲見遲滯中的景氣能夠儘早回升，仍有待總體有效需求之創造或新市場新消費力之開發。

商研院表示，景氣循環指標系統之預測，直到5月代表服務業景氣走勢的景氣循環指標同行綜合指數仍會以較以往為慢的速度繼續下降。這將是循環趨勢於2019年1月開始低於長期趨勢水準以來連續第17個月的下降，但下降幅度比較過去相對緩和許多，而且減緩趨勢持續中，似有下降趨勢已進入尾聲跡象。這應與台商回流帶動民間投資，加上政府不斷地提出景氣激勵措施的作用有關。

商研院指出，比較整體GDP與服務業GDP的景氣循環走勢，直至2019年第三季，整體GDP已於2019年4月止降轉升，但服務業GDP仍續下降，顯示製造業正領先服務業變動，也印證台商回流帶動的民間投資正開始驅動整體經濟的成長，只是廣大的服務業到底會落後多久才能有足夠的力道翻轉回升？這蘊含政府是可以找到有效的方式來提早促進服務業景氣回升動能。

台灣服務業景氣循環領先指標綜合指數（Cyclical Leading Composite Index for Service Industries）實際值於2018年8月出現波段高峰，接著一路下滑，持續至2019年11月，其降速在2019年5月開始轉緩，原因是「實質民間固定資本形成」於2018年3月開始止降轉升以來景氣循環指數不斷爬升，於2019年1月開始超越長期趨勢值（100），到了2019年11月已高達102.81。服務業貿易長期的逆差亦自2017年1月開始日見縮小，循環趨勢值於2018年8月開始超越長期趨勢，於今年11月已高達100.96。雖然其他子指標，包括運輸倉儲、就業與股市之景氣走勢仍續下降，但綜合結果，整體服務業的景氣循環領先綜合指數的下降速度顯見減緩。

(時報資訊)