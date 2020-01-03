三星電子周五宣布，2019年5G版Galaxy智慧手機全球出貨量超過670萬支。截至2019年11月，三星在全球5G手機的市占率達到53.9%。

三星電子在聲明中指出，三星領先業界，2019年在全球推出5款5G版Galaxy智慧手機，包括Galaxy S10、Note 10、Note 10+，以及近期推出的Galaxy A90和Galaxy Fold。

聲明中表示，2020年將屬於5G版Galaxy手機，三星將擴大5G通訊產品的陣容。Galaxy Tab S6預計於2020年首季在南韓上市，將是全世界第一部5G版平板電腦。

Counterpoint Research研究部門副總Neil Shah表示，5G版手機在2019年的全球智慧手機市占率僅有1%，但2020年將是爆發的一年，全球5G手機銷售估將成長1,687%，市占率將躍升至18%。

(時報資訊)