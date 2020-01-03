遊戲早非男性專屬、「她」商機當道！蝦皮購物統計2019年站內遊戲銷售數據，發現女性玩家消費力年增3成可謂潛在商機龐大！瞄準此市場於春節前夕打造「蝦皮遊戲日」，即日起每月第一個星期五固定啟動。首發主打年度熱銷霸主Switch紅藍主機7,999元；更看好電競賽事商機，祭出海盜船電競無線耳機麥克風、ACER電競筆電及遊戲點數等必搶折扣！而過年聚會必備狼人殺口袋版、鬥智類阿瓦隆等桌遊皆有限時優惠！讓玩家戰力全面升級、新春歡笑不間斷！

蝦皮購物揭露2019年站上遊戲銷量霸主榜單，女性玩家訂單年增3成戰力驚人！

根據市調顯示，2019年全球遊戲產值總計1,521億美元且逐年增長，其中主機遊戲、手機/平板遊戲為消費需求大宗。蝦皮購物數據同步顯示，Nintendo Switch因攜帶方便、適合同遊，於2019年銷量爆衝、堪稱站內遊戲王霸主；而PS4在新作發售當週往往衝上榜首，吸引玩家嘗鮮搶購！此外，智慧型手機更以遊玩的便利性吸引PC玩家，以高課金率帶動近一年遊戲點數買氣成長翻倍。

觀察站內遊戲類消費族群仍以男性用戶為大宗，但女性玩家市場潛力驚人，據統計超過4成的遊戲玩家為女性，遊戲類商品女性用戶訂單更較去年成長3成，顯見遊戲類型的多元化越發吸引女性玩家加入！進一步統計男女性玩家消費偏好，男性玩家偏好高刺激有挑戰性的遊戲如英雄聯盟、絕地求生，且對裝置配備要求較高；而女性則喜歡操作輕鬆、適合同樂的遊戲如Nintendo Switch派對、角色扮演等。

「蝦皮遊戲日」每月一日限定，Nintendo Switch 控制器2千有找、超夯狼人殺180元入手年假將近，蝦皮購物以玩家各類娛樂需求出發，打造每月一日限定「蝦皮遊戲日」即日開跑。首波活動祭出Nintendo Switch Joy-Con控制器2千有找，Nintendo Switch瑪利歐派對只要1,399元。而高規設備ACER NITRO 5電競筆電更直降近萬元輕鬆入袋，另有Gash、貝殼幣8折價購入！此外針對即將到來的農曆新年，即日起還有桌遊優惠限量開搶，包括日前最夯狼人殺口袋版僅180元、過年聚會必備迷你麻將400元有找、紓壓神器恐怖戳戳樂直降一組不到300元！「蝦皮遊戲日」包辦娛樂生活、讓過年嗨翻天！

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