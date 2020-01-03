台股2日強勢攻堅行情後，今（3）日台積電、大立光、聯發科等三大權值股震盪拉回，影響大盤指數走揚創高12,197點後走低行情，所幸被動元件、台塑四寶及金融等類股轉強，維繫市場買氣，到午盤持續在5日線關卡拉鋸戰。

凱基投顧預期下周指數在11,800-12,200點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：軟板股、樞紐股、汽車零組件股、被動元件股、瓶罐包材股、散熱模組等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期五項國內外利多因素：

1.2019年11月台灣景氣對策信號由黃藍燈轉為綠燈，製合判斷分數較上月增加5分至24分；構成項目中，股價指數、機械及電機設備進口值各增1分上升至紅燈；工業生產指數、海關出口值、製造業營業氣候測驗點各增1分上升至黃藍燈。

2.2019年12月台灣製造業採購經理人指數持續上升至56.2，創19個月以來新高。

3.中國工業生產及銷售增長，中國11月工業企業利潤總額年增5.4％至人民幣5,939.1億元，創下近8個月來新高。

4.中國國家統計局公布，2019年12月中國製造業採購經理指數50.2％，高於路透社調查預估的50.1％。

5.美國2019年11月簽約待過戶成屋銷售指數月增1.2％至108.5，優於經濟學家預估的月增1.1％。

另提醒要注意兩項國際利空因素：

1.2019年第4季MNI芝加哥企業調查指數下滑1.2點至46.2點，為2009年第2季來低點，連續第2個季度低於50點。

2.美國經濟諮商理事會公佈2019年12月美國消費者信心由126.8下滑至126.5，低於經濟學家的預估中值的128.5。

(工商 )