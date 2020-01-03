綠色蔬菜種類繁多，其中又以綠葉蔬菜的營養最為豐富，含有大量纖維質、微量元素、維生素與礦物質，顏色越深、越鮮豔的綠色蔬菜，營養價值就越高，富含鉀、鎂、鈣、葉酸、胡蘿蔔素、葉黃素、膳食纖維和鐵質。熱量低且營養價值高的綠色蔬菜究竟該如何烹調，才能吃進含量豐富的營養素呢？

臺中榮民總醫院營養師陳妍蒨表示，蔬菜的營養物質會受品種、種植、氣候和烹調加工方式影響，因此不想讓營養不流失，其實「挑菜」就是第一步。一般而言，蔬菜越新鮮營養素含量越豐富，買菜時以「要煮再買、少量購買」為大原則，且不要執著於固定幾樣蔬菜的營養素，才是關鍵。

有研究指出，先洗後切的蔬菜，維生素C可保留逾100%；若是先切後洗的蔬菜，就有可能會降到74%，因此最好是要煮蔬菜之前，先以流動的清水仔細漂洗，尤其是要準備生食或涼拌的蔬菜，一定要洗乾淨，才不會有細菌感染的疑慮。

陳妍蒨說，蔬菜洗完後，現切現煮最好。因為切的過程中，其實營養素就已經開始流失，如果是先切再洗，水溶性維生素、部分礦物質以及一些會溶於水的醣類，都會從切口隨著水分被帶走。蔬菜洗完浸泡後再切，也可避免殘留的農藥再次污染蔬菜切口，由於長時間浸泡會呈現「滲透平衡」的過程，對於去除農藥殘留的幫助不大，只會提供微生物孳長的溫床。

因此，在處理食材的階段，記得要掌握「先洗後切現煮」以及「減少食材切口的表面積」兩大原則，因為營養素會氧化於空氣中，為了減少與空氣的接觸面，太過細碎的蔬菜切面，也是影響營養素流失的因素。

若要烹調營養價值高的蔬菜，不想吃了等於白吃，烹調方式則是重要關鍵，陳妍蒨指出，「溫度」和「水」就是烹調過程中，主要影響營養素流失的兩大因素，例如大家耳熟能詳的「燙青菜」，若是加熱時間過長，其實能吃到的營養素少之又少。

陳妍蒨分析，現代人飲食觀念越來越強調「少油、少鹽」，才能吃得健康，但其實蔬菜所含的營養物質有分水溶性與脂溶性，例如水溶性營養素含量多的小黃瓜，以生吃、蒸熟或低溫烹調最能保留營養素；但是，脂溶性營養素就必須搭配油脂烹調，才能提高營養吸收率，例如胡蘿蔔素含量豐富的胡蘿蔔、茄紅素很高的番茄都屬此類。

另外，鐵質含量高的蔬菜類例如菠菜，要先汆燙去掉草酸後，比較有益健康；清洗比較麻煩或纖維比較粗的蔬菜例如花椰菜，可利用快速汆燙，幫助去除可能殘留的農藥，也有利於減低熱炒時間，導致抗癌營養物質「硫化物」流失的程度。

為了降低水溶性營養素流失，必須掌握「接觸越少水，營養素流失越少」的關鍵。陳妍蒨建議，注重少油健康飲食的族群，不妨試試「水炒法」！蔬菜先洗再切之後，在炒鍋中先放少量約10c.c.的水等滾沸，或者可以不用加水，因為剛洗切好的蔬菜，已經附有少許水分，當鍋熱了之後，直接下鍋快炒，起鍋前，再加點好油和鹽調味即可。

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(中時電子報)