距離2020大選投票日僅剩1周，民進黨總統候選人蔡英文、立委候選人林俊憲設於台南市南區水萍塭公園內的聯合競選旗幟，2日深夜被人燒燬。林俊憲希望各界共同嚇阻選舉暴力，維持理性、乾淨的選舉。轄區市警六分局除積極查辦外，也呼籲各界理性、和平，一起守護民主價值與社會和諧。

林俊憲表示，水萍塭公園是台南市民重要的休閒綠地，也是台南市選委會公告合法擺放競選旗幟的場地，在現場一片旗海當中，唯獨只有他跟蔡英文總統的聯合競選旗幟遭人焚燬破壞，顯然有極強的針對性意味在。他很感謝轄區警方第一時間的查察、以及後續將調閱錄影帶的偵辦作為，務必要嚇阻任何的選舉暴力行為。

警方也指出，2日深夜10點50分左右，市警局110勤務指揮中心接獲民眾電話報案，指有人在焚燒競選旗幟後，立即通知線上警網馳赴現場，初步發現有1面總統蔡英文、立委林俊憲的聯合競選旗幟被燒燬。

管轄的市警六分局長陳建民得知即召集偵查隊、金華所、保安民防組等單位組成專案小組，深入採證、調閱相關監視錄影畫面，循人、車等面向積極偵辦。

市警局長周幼偉獲悉也極為重視，除指示積極查辦外，更呼籲各界理性、和平，共同守護民主價值與社會和諧，嚇阻選舉暴力，共同維持一場理性而乾淨的選舉。

(中時 )