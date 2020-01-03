一年一度的高雄市中等學校運動會開幕典禮3日在左營區國家體育場熱鬧展開，此次市中運由教育局主辦，總共舉辦17種運動項目，參賽選手更高達4400多位，開幕典禮特地邀請高雄市副市長葉匡時到場為選手們勉勵。

葉匡時表示，運動可以反映一個城市的活力，他鼓勵在場的年輕選手們展現高雄市的青春與活力，並期許選手們能展現最佳實力，勇於突破自我，發揮運動家精神，再創體育殿堂的高峰。

葉匡時讚揚市府團隊推動學生競技運動向來不遺餘力，選手們也都不負眾望，頻傳捷報，去年108年全國中等學校運動會，高雄市一共奪得51金、42銀、59銅，成績輝煌。目前在體育建設方面，也有許多場館陸續落成，提供市民更優質的運動環境，帶動全市的運動風氣，朝向「運動港都、幸福高雄」的目標邁進。

教育局長吳榕●表示，目前基層學校單位積極辦理各項運動聯賽，成立運動社團，設置樂活運動站，推廣寒暑假運動育樂營，培訓體育志工，增加各級學生的運動人口，深植高雄市的體育根基，也期待今年的選手們在本屆市中運能再創佳績，並延續到全國中等學校運動會，讓高雄的體育成績再次驚艷全國。

(中時 )