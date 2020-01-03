謝祖武發文。（圖／翻攝自謝祖武臉書）

黑鷹直升機昨(2日)在烏來山區驚傳失事意外，導致參謀總長沈一鳴等8人殉職，蔡英文與民進黨方面宣布停止3天競選行程，韓國瑜競選辦公室今也取消選舉活動。許多藝人對此發表感想，男星謝祖武稍早發文，寫下：「我是一個軍人子弟，謹向昨日殉難的英勇將士致上最沉痛的哀悼」。

以《麻辣鮮師》等劇走紅的謝祖武在作品中形象活潑，戲外他曾透露出身軍人家庭，因父親是職業軍人、母親是老師，學生時期不敢叛逆，在學校總保持品行良好，他曾打趣分享不想犯錯主因，說因為要是在學校搗亂，「被老師打完後，回家還會再被扁一次」。

昨見黑鷹失事造成8死、5傷慘劇，從小在軍人父親教育下長大的謝祖武也十分難過，在臉書寫下哀悼，網友回應：「我也是軍人子弟~不太敢看新聞~一看就哭~」、「幫武哥擦眼淚」、「我也是軍人，也是軍人子弟，看到這則新聞報導也能感同身受」、「天妒英才」。

(中時電子報)