苗栗縣立委第2選區候選人合影，分別是林名哲、曾宛菁、溫俊勇、徐定禎、徐志榮。〔由右往左〕。〔謝明俊攝〕

苗栗縣立委選舉電視政見發表會，3日上午八起在竹南吉元電視攝影棚舉行，2個選區11名候選人輪流上場，其中第2選區台灣基進黨候選人林昱同缺席電視政見發表會。第1選區的陳超明和羅貴星兩人捉對廝殺，互批對方，朱哲成則伺機批打藍綠。第2選區的溫俊勇則緊咬徐志榮沒做事，只在選舉時才出現，徐志榮則反批溫俊勇說法可笑，海水退了就知道誰沒穿褲子。

3日的政見發表會中，包括陳超明、朱哲成、徐志榮、徐定等4名候選人一上台就先向2日發生的黑鷹直昇空難事件表示哀悼。

首先登場的是第1選區立委候選人，第1個上場無黨籍的曾國良，主要政見就是廢除同性婚姻法，還要下架66位通過同婚的立委，他認為同婚是違反道統。接著場的是無黨籍的朱英濠，主要政見就是要將海線火車站，全部改成高架化，並廢監察院，縮減考試院，減少國經企業的肥貓，高架化釋出的土地，可成青年文創基地，並建立老人長照據點。他並主張廢除司法官終身職，縮減大法官的名額，廣納優秀軍警人員擔任檢試官等職務，提升司法品質。

國民黨立委候選人陳超明，首先就抹黑抹紅他的部分提出澄清，他主張92共識、1中各表，絕不是一國2制，有人批評他的年紀太大，他稱從政30多年來，有經驗、有能力、有方法，可以用他經驗來解決很多事情。他接著抨擊，民進黨執政3年多來，從走私菸、網軍抹黑、政策買票、和強行通反滲透法等，都讓國家過得不好。陳超明針對財政劃分法質問羅貴星為苗栗鄉親做了什麼。

民進黨立委候選人羅貴星，則表示先從香港反送中運動中看到中國的1國2制的破滅，香港為了爭取自己的自由民主而上街頭，他質疑陳超明的92共識，就是中共所稱的1國2制。今日香港，明日台灣，呼籲鄉親要顧台灣的主權，守護台灣的民主自由，透過這次選舉來守護台灣主權。

羅貴星指出，陳超明常批評他不懂如何當立法委員，但他質疑國會議員不只是質詢權，還有提案修法，所謂的立法委員就是要提案立法，譏評陳超明當了那麼久的立委，還不懂如何當立委。羅貴星並批評陳超明4年前所提的政見，實現的有多少，他指陳超明只是信口開河，4年來完全沒做事。

朱哲成，一上台就抨擊陳超明和羅貴星，他暗諷一個在搞工程，另一個只會搞芒果干，不知政見是什麼？這些年苗栗有5萬人遷出苗栗，就是因為沒希望沒夢想才遷離苗栗，身為苗栗最高民意代表，能無感覺嗎？他主張要讓台灣重回國際舞台，2017年他曾參加聯合國宣達團，宣達台灣加入聯合國，他質疑羅貴星曾為台灣的民主自由做過什麼？

而石虎保育，難道要石虎死光了，才要重視石虎嗎？他要推瀕危物種法，編列預算來盤點保育類動物，要比石虎條例更為進步。

朱哲成對苗栗的財政困難，除了尋求財政劃分法以外，還要有自力更生的辦法。他要仿日本京都的二条阪建設觀光資源，解決長照照護員不足問題，一方面解決年輕人失業問題，以及照護員不足的問題。還要將苗栗優良的農業產品和觀光結合，以提升苗栗觀光產業。

代表台彭黨的鍾林芷綸，首先澄清台灣人不是中國人，中華民國是台灣，不是中國的一部份，接著闡述一段歷史故事。

接著10點上場的是第2選區立委候選人，首先是頭份市民代表主席溫俊勇，溫俊勇將火力集中抨擊主要對手徐志榮，苗栗長期被外人笑窮，苗栗人口外流、醫療資源不足、財政劃分不公，這些長久存在的問題，徐志榮都無力爭取改善，解決問題，只要在要選舉的時候才出現。他將爭取提升醫療資源，並解決財政劃分法對苗栗不公問題。

第2個上台的中華統一促進黨曾苑菁，自稱是中華女將，她抨擊台灣目前的政治環境，導致台獨分子的猖狂，導致兩岸面臨戰爭，她主張兩岸和平共榮，執政黨對軍公教警消進行年改，剝奪他們的權利，她主張要悍衛軍公教警消勞的權益，並廢除執政黨的同婚條例，爭取經費增加農漁民收入。

國民黨立委候選人徐志榮對溫俊勇的抨擊直稱是可笑，海水退了才知誰沒穿褲子，他努力在立院衛福委員會爭取，和苗栗縣政府共同努力，目前已爭取到大千醫院被衛福部例為重症醫療院所。徐志榮細數自己在過去幾年來，先後爭取公費流感由3價提升為4價，C肝疫苗改由政府健保幾付，長照扣除額在12萬元以下，爭取北橫預算完最後一里路，讓南庄和三灣對外交通改善，未來對財劃法，待韓國瑜當選後做改變，爭取5楊高架延伸至頭份。

勞動黨林名哲上台後介紹自己，曾經替華隆基層員工爭取資遣，過去曾為了勞工權益在立法院外邊抗議，但立委對此不聞不問，所以勞動黨才決定要推出自己的候選人，否則根本沒用，他希望當上立委後能年輕人敢生、讓老年人敢活，讓託育、養老能夠並重，台灣的租稅是全世界最低的，目前長照經費不足，他主張至少要編1300億來投入，經費則由健保開徵來支付。

民進黨候選人徐定禎一上台首先表示，一早就到頭份市田寮里黃聖航的家中致祭，安慰家屬，並向死者默哀一分鐘，對於這場悲劇表達哀悼。徐定禎接著宣稱台灣不能變香港，他支持反滲透法是為了自己子女，他替反滲透法辯護，聲稱宗教交流、學生教育和經商都不會受到影響。共產黨這些年來積極滲透台灣，所以一定要通過反滲透法來護衛台灣。

徐定禎並抨擊國民黨讓人失望，推出的不分區立委名單不堪聞問，是可悲的不分區名單，呼籲年輕人返鄉投票，苗栗會淪落到此，就是國民黨長期執政的結果，未來他如果進入立法院將改變統籌分配比例，並把餅做大，並要求衛福部將苗栗醫院改立台大醫院分院，來提升苗栗的醫療資源。

(中時 )