台大教授洪泰雄推出全新著作《那些吃東西教我的事》。（李侑珊攝）

台大教授洪泰雄今(3)日召開記者會，推出全新著作《那些吃東西教我的事》以及首套健康主題線上音頻課程「35921吃出健康瘦的營養課」，現場座無虛席。(李侑珊攝)

台灣大學、中原大學營養教育教師洪泰雄，曾因體重過重導致睡眠呼吸中止症與高血壓，在研究營養學知識後，歸納出「35921飲食原則」，僅4個月便減下17公斤，不再復胖，睡眠呼吸中止症也不藥而癒，推出全新著作《那些吃東西教我的事》，以及首套健康主題線上音頻課程「35921吃出健康瘦的營養課，帶領民眾聰明健康瘦，不再為吃不吃而糾結。

洪泰雄在兩校開設營養課，在課堂傳授「35921飲食原則」，讓許多人成功減重，並協助身體找回健康，因此曾獲頒台大107年度優良兼任教師。

洪泰雄表示，在教學授課的過程中，發現多數人從Line、FB等社群網路，吸收片斷的營養學知識，可能以偏概全，或將錯誤概念奉為圭臬，因此他從與生活最相關的4個角度切入，分享25個關於享瘦不可不知的謎團，寫成新書《那些吃東西教我的事》，並錄製首套健康主題線上音頻課程「35921吃出健康瘦的營養課」，帶領民眾建立健康飲食觀念。

洪泰雄在最新著作中，分享正確的飲食原則，並提到想要維持身體基礎代謝率，有4種行為要遠離：(1)避免水分喝不夠，含糖飲料一口接一口；(2)避免能坐就不站，能躺就不坐；(3)長期攝取低熱量，以為有餓就有瘦；(4)情緒差，壓力大，生氣時間比快樂多。

洪泰雄也提到，飲食時間的間隔，最好每隔4到5小時吃一餐最剛好，所以1天要吃3餐，才不會因為挨餓燃燒肌肉、脂肪卻越積越多，進而落入愈減愈肥的惡性循環。此外，下午3點前吃完午餐，有助燃燒熱量；晚餐時間大約在晚上7點進食，最晚不要超過晚上9點。

洪泰雄在書中也介紹膽固醇對身體的功能，並非有害無益，以及保健食品與健康的關係為何，甚至如何善用魚類營養素，相關知識都能在這一套音頻課程與專書中獲得解答。

(旺報 )