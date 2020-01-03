◎涉吸金33億 夏于喬父親遭起訴

「富南斯」集團以16％保證獲利方式吸金33億元，台北地檢署偵查後，3日將全案依違反《銀行法》起訴，包括藝人夏于喬之父夏世紘在內的核心幹部16人都被提起公訴將於遭下周一移送台北地方法院審理，並對富南斯在逃的台灣地區大老闆白偉宏發布通緝。

◎319自導自演？扁今告韓國瑜誹謗

前總統陳水扁今召開記者會並會後約11時30分轉往台北地檢署，對於三一九槍擊案事件，控告國民黨總統人韓國瑜、前總統馬英九及媒體人陳文茜誹謗名譽。

◎支持統一是叛國？英辦：維持現狀

蔡英文總統競選辦公室發言人林靜儀委員接受《德國之聲》訪談標題為「支持統一就是叛國」；蔡英文連任辦公室發新聞稿表示，國家的未來，應該由兩千三百萬人民共同決定，這就是他們的基本立場。政府的政策也非常清楚，就是維持台灣自由民主現狀，維持中華民國主權獨立現狀。

◎郝龍斌赴三總弔唁：應為死者贈勳

空軍UH-60M黑鷹直升機昨日發生墜毀空難，包括參謀總長沈一鳴在內多位國軍高階將領及軍官罹難。國民黨副主席郝龍斌偕同多位退役將領前往三總簡易靈堂弔唁時表示，政府應該用最高規格、以最有尊嚴的方式來悼念死者，並安慰生還者與他們的家屬。他認為，包括贈勳或是晉階，都是可行的方式，並且要從優撫卹，讓家屬沒有後顧之憂。

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(中時電子報)