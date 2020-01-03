因為市場所擔憂風險都已經一一被排除，使2019年股債市都交出亮麗的成績單，霸菱投資首席全球策略師柯睿思表示，「2020年可能不會那麼好！」

至於 2020 年投資市場表現，霸菱投資智庫主管、首席全球策略師柯睿思表示，類似和2019年的風險依然存在，如果每個投資人都進行相同的交易，則市場價格可能會超漲，並且一切都會以眼淚結束。

2020年投資風險，柯睿思指出，美國和中國（可能還有歐洲）之間的貿易緊張局勢可能會恢復，但也許公司正在學習和關稅不確定性相處。其次是美國大選。當一位「不可預測」的總統連任時，市場會不會大跌，因為他將很難再推出減稅。抑或是他們會尊重民主黨許諾增加稅收、增加支出以及對氣候規則有些新推動？

柯睿思認為，新的十年即將到來之際，投資人需要擔心的很多，但目前為止，好的決定和好運幫助大家避免了糟糕的結果。

(工商 )