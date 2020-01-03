阿扁說他不提告會死不瞑目。（張孝義攝）

前總統陳水扁不滿「319槍擊案」被說成「自導自演」，3日到台北地檢署提告前總統馬英九、國民黨總統候選人韓國瑜及媒體人陳文茜涉犯誹謗罪，陳水扁並痛批蔡政府319真相調查到哪裡去了？蔡政府說要轉型正義，也說了4年了，轉去哪裡了！司法改革改去哪裡了。

阿扁是在早上11時45分，在「一邊一國」黨員陪同下，到北檢提告。阿扁表示，這是他這輩子第一次按鈴申告，他連要按哪一個鈴都不知道，他從來沒有告過人家，都是被告的代理人或辯護律師。

陳水扁說，這次他真的忍不住，沒告不行，不然真的會被人家將從活虎變成一隻死老鼠，阿扁也不信公義喚不回。他不相信發生在15年前，2004年3月19的案子，被馬英九聯手競選總幹事、發言人陳文茜，在三更半夜說是他自導自演，一直到現在，韓國瑜選總統，還在說是阿扁自導自演。

他指出，阿扁被縫了3、40針，長11寬2深2的傷口已經癒合，但阿扁的心痛，每一天洗澡看到傷口，心都在淌血，竟然為了選舉利益一再消費阿扁，說319案件是阿扁當總統時的秘書長邱義仁一手主導。

阿扁說他真的是忍無可忍，如果不提告，世間真的沒有公義，他不相信15年過去，過去專案小組調查報告不算數，真調會總結報告不算數，馬英九當總統重新調查了8年，調查到哪裡去了？

阿扁話鋒一轉，直接痛批蔡政府，蔡政府說要轉型正義，已經4年了，轉到哪裡去了，司法改革改到哪裡了，319案沒有一個交代？阿扁對馬英九陳文茜所謂自導自演的始作俑者，還有前幾天在政見發表會說阿扁自導自演的韓國瑜提告，阿扁真的死不瞑目。

法務部對於扁的活動是否違反保外就醫規定表示，保外醫治受刑人應遵守「保外醫治受刑人管理規則」相關規定，至其具體言行是否符合上開規範，由主管之矯正機關認定及依法處理。

(中時 )