富邦悍將今(3)日下午將舉行新入團教練加盟儀式，除了總教練洪一中出席之外，以他為首的教練團成員也將同場出席，預料除了原桃猿教練郭建霖、吳俊良之外，還有前統一獅總教練黃甘霖。而統一獅也在悍將記者會前，發布新聞稿表示球隊同意黃甘霖申請離隊。

統一獅新聞稿如下：

2019年上半結束後，總教練黃甘霖因身體不適，需要調養身體，自請卸下總教練一職，2019年下半季總教練一職由劉育辰代理。去年底，黃甘霖教練因個人生涯規劃，向球隊申請離隊一事，經雙方討論後，球隊尊重黃甘霖意願，准予同意離隊。

今日（1.3）上午，教練黃甘霖前來球場完成最後離隊程序，統一獅蘇泰安總經理表示：「肯定黃甘霖擔任選手及教練期間，帶給球隊貢獻與幫忙，也祝福甘霖教練未來的人生規劃一切順利，予以最誠心祝褔。」

今日獅隊春訓第二階段人員報到，主要是2019年出賽冬季聯盟選手等人歸隊，投入訓練，其中球隊也與林煜清完成簽約，今年度將正式加盟獅隊投手戰力，今日起將開始隨隊訓練。

2019獅隊秋訓期間聘任客座打擊教練傑克（Bob Skube）延續其成效，2020春訓期間也將再次聘任的擔任客座打擊教練，與2020一軍投手教練Jamie Navarro納瓦洛預計在二月初正式報到投入春訓指導。

(中時 )