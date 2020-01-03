身兼總統蔡英文陣營發言人、民進黨國際部主任與不分區立委的林靜儀，昨日（2）接受專訪，表示台獨向來是《民進黨黨綱》最終目的，更直言，用「中華民國」是因為當前無法修憲修更改國名，「只好在中華民國這個體制之下運作」；並強調，希望民進黨能達到國會3分之2席次以修改國名、國歌。

昨日林靜儀接受《德國之聲》專訪，談到《民進黨黨綱》，表示：「其實我們的黨綱從來沒有變過，就是我們最終成立一個，我們應該希望我們是一個獨立自主的國家。現在台灣的實際的狀況，我們就是獨立自主的國家。我們不論是土地、憲法、主權。」

訪問者追問：「不一樣啊，這邊說的是台灣共和國，現在是中華民國。」林靜儀直言：「在我們的認知裡面，台灣應該是個民主獨立的國家。至於國家的名稱，現在在國內還沒有辦法在修憲去做這個所謂的國名變更，以及實際領土的變更之前，那我們只好在中華民國這個體制之下運作。」

訪問者質疑，民進黨當前已是立法院多數，為什麼還不這麼做？若繼續連任，又為何沒辦法做？林靜儀坦言：「所以我們很希望能夠做到的是，如果我們可以有三分之二以上，願意一起來重新修改國名，我們的國歌等等相關的修憲席次。」

至於若總統蔡英文連任，是否會繼續往台獨邁進？林靜儀指出，他們會讓憲政體制更加合法。比如執政這4年，他們將省議會的預算砍為零，因為在這個國家體制裡，有個「台灣省」的運作很奇怪；在無法修憲把台灣「省」拿掉的情況下，他們讓它實質不運作。今年他們也著手將考試院組織章程萎縮；監察院也是他們處理的對象，故在監察院設立人權相關委員會，已讓其往人權監督的角色去走。

至於蔡英文若連任後的台獨走勢？林靜儀表示，過去我們叫「中華民國在台灣」，現在我們已知我們叫作「中華民國台灣」，「要把所謂中華民國改成台灣，這就需要一點時間。還要我們的人民共識。」

訪問者再問：「你覺得你這樣的說法北京政府可以接受嗎？」林靜儀直言：「我為什麼要管北京政府能不能接受？這是我國內政。」

(中時電子報)