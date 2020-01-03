受惠於NB客戶推出新品，拉貨動能提高，新至陞(3679)第1季可望淡季不淡，由於資訊產品出貨穩定，且越南廠營運漸入佳境，新至陞今年營運展望樂觀，新至陞預估，今年業績將優於去年。

新至陞為專業模具設計及塑膠射出廠，過去以耳機、遊戲機等機構件消費性產品為主，近幾年朝NB相關機構件、車用產品等高毛利產品發展，目前NB已成為主力產品，去年第3季NB機構件資訊產品佔比為36%，消費型產品佔比17%，防水、防摔手機機殼等通訊產品約佔8%，車用產品占營收比重為10%，模具約8%，視屏(安控、NB鏡頭及辦公室視訊)設備及POS刷卡機及醫療相關產品約佔21%。

新至陞去年11月合併營收為4.4億元，年成長4.65%，從客戶訂單來看，新至陞去年第4季合併營收及本業獲利有機會優於第3季。

在生產據點方面，新至陞除大陸昆山廠區，亦在越南河內設廠，受惠於中美貿易戰客戶轉單需求，越南廠營運漸入佳境，今年成長亦值得期待。

在新產品方面，新至陞增設水性噴塗製程，在綠色生產技術優於同業下可望爭取到更多客戶訂單。

新至陞表示，第1季因NB客戶推出新品，拉貨動能高，可望淡季不淡，如無意外，今年業績會比去年好。

(時報資訊)