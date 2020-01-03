黑鷹飛官葉建儀殉職 老家親友悲傷難過

葉建儀是暨大附中校友，高中時期就希望成為戰鬥飛行員。（翻攝高中畢業紀念冊／張晉銘南投傳真）

國軍黑鷹直升機2日在北部山區失事，造成8死5傷，全國民眾皆感到悲傷不已，其中殉職的正駕駛葉建儀中校老家位在南投縣魚池鄉，消息傳回鄉里，親朋好友相當難過不捨，直說「怎麼可能？」，葉建儀的家人已在當晚前往台北處理後事。

根據了解，葉建儀的雙親目前仍居住在魚池老家，父親是退休公務人員，母親還在遊樂園上班，同時也是當地分駐所的義工，葉則因為工作就近居住在嘉義，即便軍職生涯忙碌，葉建儀有時間就會帶著老婆和小孩回到老家陪陪父母，在左鄰右舍的眼中，是乖巧孝順的好孩子。

葉建儀過去在海鷗部隊長期服役，執行過多次救難任務，並多次獲頒獎章 ，不過長期處在惡劣環境執行救護，也讓葉父非常擔心，並曾經勸他轉為地勤人員，只是葉建儀從高中就立志要當飛行員，似乎也熱愛飛行，總說會再考慮，怎想到就此發生憾事，讓親友難過不已。

鄰居表示，出事的前一周，葉建儀才返回老家探望父母，而出事的前一天，鄰居剛好在葉家聊天，當時葉建儀打回來跟媽媽視訊，現在想起實在令人鼻酸。

另一位鄰居說，本來住在附近的飛官學弟要前往葉家告知壞消息，但實在是難以開口，最後只好託人轉達葉父，起初葉父怎樣都不願相信，直到新聞公布死傷名單，才由葉建儀的弟弟陪著雙親北上處理後事。

葉建儀同時也是暨大附中校友 ，同班同學沈坤德目前為該校的圖書館主任，他回憶，葉建儀的個性活潑開朗又愛唱歌，時常把歡樂帶給大家，高中時就希望成為戰鬥飛行員，在家人和老師的支持下，順利考取空軍官校圓夢，只是接獲噩耗後，許多同學們都相當難過。

(中時 )