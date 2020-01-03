眼看農曆春節即將到來，茵茵、小豬這兩位正妹要來場過三關「搶吃年菜大作戰」！雙姝首先要各自尋找隊友，過3關獲勝者即可享有一整桌的精彩年菜！戰況十分激烈，最後冠軍落入誰的手中呢？讓我們一起來看看！

茵茵、小豬雙姝較勁過三關搶吃年菜大作戰，美食當前當仁不讓！(圖片截取自youtube)

【茵茵隊過關斬將 輸家小豬竟兩次都吃到獎勵美食？！】

在各大節目中都非常活躍的茵茵、小豬本次勇於接受挑戰，兩人都非常有自信能夠贏得比賽，但在這之前要先隨機挑選出可靠的隊友。挑選好後，直接進入第一關「喜氣洋洋之吉祥話大考驗」，也就是寫出最多過年吉祥話的隊伍即為獲勝，這一關由茵茵隊獲得10分獲勝，現場試吃「YOKUMOKU金鼠迎春禮盒」，內含原味雪茄蛋捲、雙層巧克力薄片及雙層白巧克力薄片，調皮的小豬趁著茵茵不注意就將手中的雙層巧克力薄片吃掉，滿足的表情完全藏不住。

第二關「過年必吃之超級估價王」共有兩題，兩隊要猜出兩種禮盒的市售價格，第一個禮盒是「福貴糕─董事長福貴糕/柴燒桂圓」，現場給予的線索為總裁級的私房糕點，每人試吃後都驚呼裡面的桂圓很香、口感超Q，最後小豬隊的888元最接近正確答案而獲勝；第二個商品為「文華東方─風采禮盒」，裡面有桂圓酥、鳳梨酥及精選茗茶，眾人一看到此禮盒都認為包裝體面、精美，很適合送給長輩，最後一樣由小豬隊以最接近的價格獲勝！

當茵茵隊要試吃烏魚子時，小豬調皮的想要搶來吃，掉到地上也不放過！(圖片截取自youtube)

當茵茵隊要試吃烏魚子時，小豬調皮的想要搶來吃，掉到地上也不放過！(圖片截取自youtube)

目前比數為兩隊平手，於是進入第三關「過年必吃之比手畫腳」，第一題為<佛跳牆>先由小豬比劃，有趣的是，小豬才剛比第一個雙手合十的動作，茵茵隊的隊友就以迅雷不及的速度猜出答案，超精準的答題速度讓在場所有人都嚇傻；第二題<麻辣鍋>也是由茵茵的隊友達出正解，輕鬆獲得一分。獲勝隊伍可以試吃「野烏金─厚切炭烤野生烏魚子一口吃」，五兩上的烏魚子原料直接厚切，吃的到扎實口感及烏魚子的濃香，不過在試吃時，茵茵的烏魚子不小心掉到地上，小豬竟然非常快速地撿起來丟進嘴裡，讓在場所有人都笑翻！

【雙姝大啖滿桌年菜 「這鍋」讓茵茵好喝到崩潰！】

比賽結束，最後以2：1由茵茵隊獲勝！滿滿一桌年菜讓人看了垂涎三尺，本來可以由茵茵一人獨享，但她認為年菜就是要團圓，因此大方地邀請小豬一同享用。這次直接大啖6種年菜及甜點，分別為「點水樓」一品佛跳牆，這可是台灣饕客的上海料理首選，滿滿的料讓兩位大呼太驚人；素食朋友也能吃到佛跳牆，就是圓山大飯店的圓山圓素佛跳牆，茵茵表示青菜及湯品都很清甜。

再來，占了餐桌一半面積的「晶華酒店」三燔日式火鍋集，無論是肉盤、湯底還是菜盤，都能在遠東百貨訂購，就連醬料也幫你搞定好了，非常適合一群人圍爐，而且你以為這種火鍋料都很馬虎嗎？肉盤特別讓茵茵驚豔，大讚肉片很頂級，是非常厲害的牛小排！

喜來登的「雲腿濃湯一品雞」讓茵茵好喝到崩潰！(圖片截取自youtube)

「亞都麗緻」的筍干扣元蹄是Q彈有勁兒的蹄膀，製作費工又費時，橫切面更是讓現場兩人不斷驚呼，品嚐後頻頻點頭表示滿意；「喜來登」的雲腿濃湯一品雞有著金黃色澤的湯頭，歷時12小時煲煮，好喝程度讓茵茵忍不住崩潰！最後，吃個甜點來為今天的年菜畫下完美句點，「台北遠東國際大飯店」推出的燕窩財神元寶是香濃奶黃內餡的年節點心，應景的造型讓大家吃了都發大財啦！

【送禮、吃年菜不發愁！來一趟遠百通通搞定】

一年一度的農曆新年就是要吃得夠澎湃啊！但自己做實在太累，這時就交給貼心的遠東百貨吧！只要在B1異國食品館走一趟，無論是自家要吃的年菜還是要送禮的禮盒，通通都能在這裡解決，切記要提早預訂才能享有優惠，今天下班就去搞定它！

茵茵、小豬提前預祝大家金鼠年行大運。(圖片截取自youtube)

【活動：如何獲得年味小禮物？】

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公佈時間 2020/1/17 ( 於本則臉書貼文留言處公佈 )

領獎方式 郵寄（限台澎金馬地區）

(中時電子報)