2019 年曾經提前曝光過華為(Huawei) P30 系列官方圖片、規格，還有主要相機變焦新功能的 Twitter 用戶 Teme ( @RODENT950 )再度爆料，指出原先外界預期只有兩款的 P40 系列(P40 以及 P40 Pro)很可能總共有三款。且延續了近期關於旗艦級手機的趨勢，也就是華為 P40 系列有機會新增螢幕尺寸更大的款式。

根據 Twitter 用戶 Teme (@RODENT950)的說法，華為 P40 系列將會推出三種款式。對此，有網友回應會否是 P40 Lite、P40、P40 Pro 的產品組合，但被 Teme 予以否認，表示 P40 系列全是旗艦型號，並不包含 Lite 款式。可以比較確認的是，P40 系列應該包含 P40 以及 P40 Pro 這兩款機種，另一款很可能是特別款或者也有可能是螢幕更大的款式。

The P40 may also come in three models — Teme (特米) (@RODENT950) January 2, 2020

而針對 P40 系列，頗為知名的爆料達人 i冰宇宙透過微博爆料，指出 P40 Pro 將會由三星以及LG來供應四曲面的 OLED 螢幕。在 2019 年，華為 P30 系列中，P30 採用了三星的螢幕、P30 Pro 則採用了京東方(BOE)的螢幕，原本供應 P 系列高階機種螢幕的京東方在今年 P40 Pro 螢幕供應商的陣列中黯然出局。無獨有偶，i冰宇宙先前也指出，華為第二代可折疊螢幕手機的螢幕供應商也從京東方轉向三星，對此《騰訊》新聞指出，這乃是因為智慧型手機在 2020 年在螢幕品質上的競爭會更為激烈，而當前能提供最佳螢幕的就是三星。

爆料達人 i冰宇宙指出 P40 Pro 將會由三星以及LG來供應四曲面的 OLED 螢幕。(摘自新浪微博)

It has already appeared. P40 Pro pic.twitter.com/NzIDdbx0yi — Ice universe (@UniverseIce) December 29, 2019

此前華為消費者業務 CEO 余承東曾指出，華為計畫在 2020 年 3 月份在法國巴黎發表 P40 系列，他並表示處理器表現、電池壽命都會有所改善，且手機的設計將會是前所未見。余承東指出 P40 系列將會搭載基於 Android 10 的 EMUI 10，不會採用鴻蒙系統(HarmonyOS)，將支援 HMS(Huawei Mobile Service)。代表 P40 系列對於 Google 各樣服務的支持將會與 Mate 30 系列一樣，不僅沒有 Google Plays Store 應用商店，Google 旗下服務也將難以安裝。很有可能將會與 Mate 30 系列一樣，在中國大陸以外的市場有推行上的困難。先前支援 HMS 不支援 GMS 的華為 Mate 30 Pro 在台因為供貨問題取消上市計畫，不曉得跨過一年，華為 P40 系列在預計沒有 GMS 支援的情況下，能否順利在台開賣？

(中時電子報)