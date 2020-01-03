美中較勁

在全球較勁，爭取優勢之際，所有的目光都聚焦在中美身上。

據CNN新聞網3日報導，隨著新十年競爭的展開，華府在貿易，軍事與外交等各戰線都致力和北京進行攻防。對某些人來說，這緊張令人聯想起延續了近50年的美國與蘇聯冷戰。然而，這並非新冷戰，大陸也不是蘇聯。

蘇聯1991年解體近30年後，如今大陸遠比這共產前輩更穩定，也更強大，擁有龐大的全球影響力。事實上，澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute for International Policy）亞洲實力與外交專案（Asian Power and Diplomacy Program）主任樂馬修（Herve Lemahieu）說，從多數經濟措施來看，大陸經濟可望在2030年前超越美國。

美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰處前處長舒斯特（Carl Schuster）說，蘇聯專注發展軍事，幾乎把經濟拋諸腦後，蘇聯經濟簡直把整個重心都放在軍事上。然而，北京卻設法避免重蹈覆轍。儘管它仍穩定發展軍事，並進行現代化，但花費卻遠低於蘇聯豪擲的程度－－起碼表面上是這樣。

(中時電子報)