澳洲前所未有的森林野火危機已造成至少18人喪命，總理莫里森（Scott Morrison）昨天視察災區，不僅被當地消防員冷眼看待，還遭到民眾圍剿砲轟，成為眾矢之的。

路透社報導，莫里森昨天前往新南威爾斯省（New South Wales）科巴戈村（Cobargo）探視災民，一名消防員拒絕與他握手。

影片顯示，莫里森試圖去握消防員的手，但這名消防員起身不甩莫里森而去，莫里森為此致歉；一名當地消防官員解釋，這名消防員為他人房屋滅火時，失去自己的家園。

還有一名男子痛批莫里森在野火於跨年夜向南蔓延之際，還在自家官邸齊利比利樓（Kirribilli House）欣賞雪梨港灣大橋的煙火秀。

男子大喊：「你在這裡是拿不到選票的，老兄，你是個白痴。放完煙火後，怎麼沒看到齊利比利樓燒起來。」

莫里森今天表示，他不會把這些攻擊看成是針對他個人。他在3AW商業廣播電台專訪時說：「我理解這些傷痛、憤怒和沮喪。」

「不論他們是生我的氣，或是因為所處情況而憤怒，我只知道他們正逢傷痛，而我的工作就是在那裡試著提供慰問和援助。」

然而，同屬自由黨（Liberal Party）的政治人物也將矛頭對準莫里森。新南威爾斯省運輸部長康史坦士（Andrew Constance）說：「老實說，當地民眾算是給了他應得的待遇。」

莫里森去年5月出乎意料獲得連任，但他去年底在森林野火蔓延5個省分之際，帶家人去夏威夷度假，引來公憤。面對批評聲浪，莫里森縮短假期，並為自己行為致歉。

莫里森呼籲昨天被迫撤離野火肆虐地區的居民和遊客保持耐心，但他仍因未能從根本上解決野火問題及平息危機而面臨排山倒海的抨擊。

(中央社)