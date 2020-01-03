國軍UH-60M黑鷹直升機，昨天在新北宜蘭交界山區失事墜毀，造成參謀總長沈一鳴等8人罹難，對此前資深主播盛竹如曾透露43年前到阿里山採訪，當時搭乘直升機前往，由於氣候不穩導致飛機從高空墜落，但幸運躲過死劫。

1977年3月30日盛竹如接受台灣省政府林務局邀請，去採訪大火重建後的阿里山，當時一行人搭乘直升機前往，無奈因為雨勢太大一度迫降，待雨勢停後再次起飛，沒想到在林口山區遇到亂流，整台直升機便從1000多公尺高空墜落，整架機身斷成數節，慶幸的是機上14人全數逃出，至於出事原因根據飛行員透露，起飛後看到一片黑雲飄來，由於來不及閃躲被籠罩後視線不清，才會發生意外。

盛竹如回憶，當時聽到許多叫喊聲，但自己還是很清醒，第一件事，便是要趕快爬出失事的直升機，迅速離開，以免爆炸燃燒。事發後，他立即打電話回家報平安，他告訴太太「我剛從飛機上栽下來，總算沒死。」他太太卻回說：「你別胡扯，開什麼玩笑？」中午台視新聞就播出了這則空難新聞。

這之後的每年三月卅日，盛竹如、胡雪珠這群大難不死的人，必然會聚在一起，吃飯喝酒慶祝重生，每年都會多過一個生日。

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(中時電子報)