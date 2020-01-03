金城分局發言人許績俊強調，該案純係「闖空門」行竊，與選舉無涉。（李金生攝）

金門副縣長辦公室日前遭人2度侵入，警方今（3）日宣布偵破，查獲2名嫌犯起出贓款千餘元，全案純係半夜闖空門行竊，與選舉無關，已依侵入住居罪及竊盜罪移送法辦。

警方是在昨天上午9時接獲報案，指副縣長辦公室遭人侵入，因適逢大選敏感期間，縣警局長張國雄下令啟動因應機制。金城分局長李益杰督導金城派出所及偵查隊成立專案小組，協同縣刑大採集現場跡證，並清查轄內慣竊，迅速過濾可疑份子。

警方在調閱縣府周遭監視器後，發現竊賊共有2名，在元旦凌晨3時40分許闖入副縣長辦公室，四處翻找財物得手千餘元。警方擴大偵辦後，又發現其中1人於去年12月31日凌晨2時30分許，已先行潛入副縣長辦公室1次，但未竊得財物作罷離去，隔天凌晨再夥同另1人潛入行竊。

由於2人都是慣竊，眼尖員警一眼認出，在通知到案說明後，全案依侵入住居罪及竊盜罪移送法辦。

分局長李益杰表示，本案為單純的闖空門竊案，與選舉無關，專案小組立即偵破，消除各方疑慮，相當值得肯定。警方也呼籲年關將近，竊賊蠢蠢欲動，民宅及公務機關門窗務必關好，車輛熄火後也要記得上鎖，並做到財不露白，不讓宵小有機可乘。

(中時 )