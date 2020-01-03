日產前董座驚世逃亡 國際刑警發出「紅色通緝」 13:102020/01/03 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日產汽車前董座高恩（Carlos Ghosn）棄保潛逃至故鄉黎巴嫩，2日（周四）國際刑警組織（Interpol）已對他發出拘捕令，土耳其也針對高恩此次逃離日本途經伊斯坦堡一事展開調查。 黎巴嫩司法人士透露，該國國內安全部隊（Internal Security Forces）已收到國際刑警發布的紅色通緝令，但尚未轉交司法部門。 1位黎巴嫩資深安全官員指出，還不清楚是否高恩會被傳喚審問，但黎巴嫩不會引渡本國公民至國外。 (工商 ) #黎巴嫩 #國際刑警 #紅色通緝 #高恩 #日產董座 也許您會感興趣 推薦閱讀 交保候審中的前日產董座高恩疑棄保潛逃 11:252019/12/31 國際 前日產董座高恩確定跑了 發聲明痛批日本司法不公 19:332019/12/31 財經 審判在即 日產前董座棄保潛逃 23:582019/12/31 財經 審判在即 高恩棄保潛逃 04:102020/01/01 全球財經 戈恩金蟬脫殼逃出日本 疑似躲在樂器箱內脫身 17:512020/01/01 國際 電影情節！日產前董座神秘大逃亡 暗助高人曝光 09:422020/01/02 國際 日產前董座棄保潛逃 檢方出動搜索住家 23:212020/01/02 財經 財經熱門新聞 美晶片廠爆缺貨慘況！台積電竟中槍？ - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 三星跳電害慘高通 聯發科5G逆襲奪肥單？ - 財經 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 財經 1分鐘財經掃描》跟著政府基金賺錢 這10檔別錯過 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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