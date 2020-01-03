日產汽車前董座高恩（Carlos Ghosn）棄保潛逃至故鄉黎巴嫩，2日（周四）國際刑警組織（Interpol）已對他發出拘捕令，土耳其也針對高恩此次逃離日本途經伊斯坦堡一事展開調查。

黎巴嫩司法人士透露，該國國內安全部隊（Internal Security Forces）已收到國際刑警發布的紅色通緝令，但尚未轉交司法部門。

1位黎巴嫩資深安全官員指出，還不清楚是否高恩會被傳喚審問，但黎巴嫩不會引渡本國公民至國外。

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