台中市34歲陳姓男子，在網路認識自稱美國脫口秀女主持人「艾倫」，山寨版「艾倫」告訴陳男，她想在台灣投資蓋大樓，要陳男擔任主管，但先付2500美元作業費，陳男到銀行籌8萬元要發大財，銀行員通報警方攔阻，脫口秀名人「艾倫」頓時被揭穿是名男性，得知警方組詐，還用英文飆罵髒話，陳男翻身夢碎，痛罵詐騙集團「出頭」真多。

警方指出，陳男當時到銀行欲匯款約8萬元，到山寨版「艾倫」指定的帳戶，但銀行員十分機警，詢問陳男與收款人關係，陳男支支吾吾說是要給外國朋友的生活費，行員苦勸有可能遇上詐騙集團，但陳仍執意要匯款，行員只好報警處理。

陳男遇到常見「假投資」手法，警方說，山寨版「艾倫」自稱美國脫口秀女主持人，還說「全世界大概只有台灣人不認識我」，表示從小家境貧困，當過服務生、打工仔等，但後來谷底翻身，其勵志故事激發陳奮鬥的心，準備投資獲利。

農曆年節將近，詐騙集團拚「業績」，警方指出，「猜猜我是誰」、「假網拍及解除分期付款」、「假檢警」、「假投資」4種常見詐騙老梗，宣傳已久，但仍有民眾受騙上當，呼籲民眾，遇到類似情況，切勿急著匯款給對方，先向警方查證。

(中時 )