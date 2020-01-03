台紙（1902）受惠併購效益及主力的紙器業務強勁成長，去年前三季本業獲利顯著成長，下半年營運續拚向上，近日股價在買盤敲進下強彈，今日再度放量勁揚3.5％至22.15元，創近4個月波段高點。雖然隨後漲勢收斂，截至12點仍力守平盤。

台紙2019年1～11月自結合併營收43.13億元，年增45.88％，為近4年高點。前三季毛利率20.8％、營益率8.95％，分創近19年、近9年高點，惟因去年出售台北辦公室收益約1.7億元，墊高比較基期，歸屬母公司稅後淨利2.65億元，年減33.35％，每股盈餘0.66元。

台紙目前以紙器為主要業務，在越南共有嘉富、明富、吉富、立文4個廠。受惠併入越南立文紙業，以及工紙價格下跌提升紙器廠獲利空間，挹注紙器業務成長動能，彌補轉投資27％的越南正陽紙廠獲利下滑影響。

觀察台紙去年前三季各業務概況，紙器營收25.55億元，年增達74.17％，獲利8.29億元，年增達2.18倍。休閒營收2.55億元，年增12.15％，獲利1.06億元，年增19.07％。化工業務營收6.23億元，年增9.25％，但獲利0.94億元，減少47.41％。

至於轉投資27％的越南正陽紙廠，受去年底廢紙進口短期卡關，以及中國大陸需求趨緩、工紙價格下滑影響，前三季營收42.76億元，年減9.12％，稅後淨利0.14億元，年減達96.99％，使台紙認列獲利明顯下滑。

台紙董事長暨總經理余美玲指出，雖然工紙價格下跌影響正陽紙廠認列獲利，但反而提升主力的紙器業務獲利成長動能。至於台灣化工業務獲利下滑，主因酸類產品市場供需失衡、補貼銷售侵蝕獲利，預期去年下半年將逐步回歸正軌，全年表現力拚持穩向上。

雖然去年整體造紙市況較前年轉弱，但台紙在併購效益顯現、紙器業務強勁成長下，去年前三季本業獲利顯著成長。余美玲先前預期，台灣化工、越南紙器業務去年下半年均可望持穩向上，力拚整體營運優於上半年。

(時報資訊)