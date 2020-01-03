台股今日創新高後翻黑，多空在萬二大關進行攻防戰，食品股適逢傳統旺季及農曆春節前送禮商機，今日由龍頭股統一(1216)撐盤，佳格(1227)及天仁(1233)等聯袂揚升帶動，食品指數力守高檔，表現相對強勢。

距離農曆春節僅有半個月左右，各家業者紛紛推出年節禮盒，搶攻逾百億元的春節送禮商機。近年消費意識抬頭，價格已不是絕對，除滿足口慾之外，能否吃到健康與安心也是必要條件。消費者選擇多元化，也讓各家業者農曆春節業績增添動能。

宏亞(1236)去年度獲利樂觀以待，但今日不敵空方賣壓，尾盤股價跌幅約在1.5％左右。宏亞去年度推出許多新產品獲得消費者青睞，再加上引進智慧預測、生產後，營收漸漸成長，公司對去年度獲利表現樂觀以待。

高價股鮮活-KY(1256)尾盤跌幅約在1.3％左右，多空在220元處展開爭奪，鮮活去年前11月合併營收年增率為8.19％。目前三大新廠的遷廠動作均已就緒，昆山廠年產能約5.5萬噸，天津及廣東廠年產能則從原先的1萬噸提升至2萬噸，合計總年產能已從原先的7.5萬噸，提升至9.5萬噸，總產能提升27％，有利今年營運表現。

(時報資訊)