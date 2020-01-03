美國記憶體大廠美光周四股價續大漲近3%，達55.39美元高點；但台灣記憶體股本波領漲的南亞科(2408)開高走低，華邦電(2344)以及下游模組廠今早同步盤中翻黑，跟台股走勢一樣。

1月2日為2020開年第一個交易日，即因韓國三星電子華城廠本周二(2019年12月31日)發生約1分鐘的短暫跳電事故，市場預期對於DRAM、NAND Flash的產能有短期影響，刺激台廠包括南亞科、華邦電以及旺宏(2337)等股周四全面開高。

不過，昨日股價跳空開高後，高檔有部分獲利回吐賣壓，外資逢高賣超華邦電逾1.3萬張，亦續賣超華亞科(3474)，但本土的投信及自營商法人加碼此兩檔，與外資對作。周四，三大法人則同步買超旺宏。

根據外電報導，三星電子位於韓國華城的晶圓廠區於發生短暫跳電事故，影響該廠區DRAM、NAND Flash及採用極紫外光（EUV）技術的邏輯晶片生產。整體來看對記憶體市場影響十分有限，但短期預期心理加上本季DRAM價格看漲的題材，激勵股價。

DRAM市場庫存調整近尾聲，今年記憶體市況可望逐季好轉。南亞科去年第四季獲利預估持續下滑，但本季有機會淡季不淡。

展望今年，隨著市場供需改善，研調機構看好今年DRAM市場恢復成長。據集邦科技記憶體儲存研究DRAMexchange調查，DRAM現貨價的翻揚改變市場氛圍。目前預估合約價可能提前至2020年第一季止跌。

(時報資訊)