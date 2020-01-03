中選會今舉辦山地原住民立委候選人政見發表會，國民黨立委孔文吉痛批民進黨政府過去三年多來挾著國會多數，強行通過促轉條例、軍公教年金改革、同性婚姻等法案，卻封殺原住民族相關權益法案，台灣在民進黨主政下不分是非，價值混淆，一再封殺原住民族權益，蔡英文總統必須再一次誠懇的向原住民族道歉。

孔文吉指出，4年前蔡總統稱謙卑謙卑再謙卑，要做最會溝通的政府，結果上任後推動促進轉型正義條例，只顧著清算1945年至1992年國民政府來台的所謂外省政權，完全不顧原住民委員提出的原住民版轉型正義，民進黨主政的司法法制委員會不把原住民版本納入討論，惡意封殺跟杯葛，把高砂義勇軍、霧社事件、慰安婦等事件不納入討論。

民進黨政府不僅清算國民黨的黨產、清算婦聯會，接著又推動年金改革，清算軍公教退休福利金，總總法案都是民進黨在完成清算跟鬥爭，沒有一個法案是為全國人民拚經濟的法案，讓人看到執政黨跋扈傲慢。

孔文吉提到，蔡英文總統上任後，作為國家元首向原住民道歉，在總統府召開記者會承諾要推動原住民相關政策，至金承諾都沒兌現，例如為保護獵人的野生動物法修正案，在議場被民進黨封殺9次，他推動哦反族群歧視法，希望保障各族群受到平等待遇，結果在立法院被否決11次，蔡總統講一套，民進黨做一套，對原住民權益一再抹殺，蔡總統必須再一次誠懇道歉。

孔文吉在政見會上不忘替黨籍總統候選人韓國瑜宣傳政見，強調韓國瑜當選母語不會消失，面對不分是非及價值混淆的蔡政府，人民的苦日子即將結束，呼籲民眾1月11日總統與立委選舉，支持國民黨推出的候選人，用選票下架囂張跋扈的蔡政府。

(中時 )