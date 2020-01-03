客庄12大節慶「2020苗栗『火旁』龍系列活動」開跑，苗栗市公所3日舉行首場記者會展現糊龍成果。（巫靜婷攝）

苗栗市公所15節龍為客家龍代表作，市長邱鎮軍於3日記者會下場舞龍頭。（巫靜婷攝）

年節將至，客家傳統民俗活動「苗栗『火旁』龍」邁入第22年，苗栗市公所3日亮相6尾新龍，並宣布今年的『火旁』龍系列活動，將於2月1日起至2月10日舉辦，重頭戲「『火旁』龍之夜」重現竹竿炮表演，於2月8日精彩呈現。

客庄12大節慶「2020苗栗『火旁』龍系列活動」開跑，苗栗市公所3日舉行首場記者會，展示6尾新龍，包含市公所的15節龍、國立聯合大學與頭屋國中2尾9節龍及僑育國小3尾5節龍，陣容壯盛且多彩繽紛，與今年主題「『火旁』旺龍城‧多彩貓裏」相互輝映。

2020苗栗『火旁』龍系列活動，3日舉行首場記者會，重現40年代「竹竿炮」『火旁』龍盛況。（巫靜婷攝）

記者會重現40年代苗栗『火旁』龍「竹竿炮」盛況，民眾將鞭炮掛在竹竿上追龍進而『火旁』龍，熱鬧又刺激；另，為傳承客家糊龍技藝，市公所去年10月21日起舉辦為期2個月的「糊龍研習營」，由師傅賴文雄指導聯合大學、育達科大學員們糊龍，並於2月2日祥龍點睛時，與眾龍隊競技一較高下。

市長邱鎮軍介紹，公所的15節龍為活動的領頭龍，也是「客家龍」代表作，設計彰顯大龍頭及捲龍尾特色，在造型及用色上強調莊嚴與威儀；9節龍及5節龍設計，融入苗栗水果意象，以西瓜、葡萄、柚子、柑橘、柿子等顏色，為龍頭、龍身上色，生意盎然、活潑討喜。

苗栗市公所指出，『火旁』龍活動目前已獲得客委會同意補助410萬元、縣府補助20萬元；民間募款包括中油、玉清宮、台肥、長春、大千醫院、潤泰建設等，預計達300餘萬元，活動精采可期，相關訊息可上官網查詢。

(中時 )