雲地院長李淑惠（前右四）授證給各勞動調解委員。（雲林地方法院提供／許素惠雲林傳真）

因應《勞動事件法》元旦開始施行，雲林地方法院舉行「勞動調解委員授證典禮暨座談會」，院長李淑惠授證給各調解委員，期許藉由勞動調解委員參與，提昇當事人調解意願，發揮調解效能，促成調解成立。

勞工法庭庭長、法官及勞動調解委員均踴躍參與，李淑惠表示，該法施行對於勞資關係影響既深且遠，無論是請求給付工資、加班費、資遣費、退休金、確認僱傭關係存在等事件，起訴後均應經法院行勞動調解程序。

雲地院推薦的社會賢達中遴選勞動調解委員14人，有大學教授、工會總幹事、工會理事長、公司董事長、退休檢察事務官、退休銀行經理等社會菁英人士，希望透過對勞資事務具專門知識、經驗之人參與，妥適迅速解決勞資紛爭。

李淑惠說，經遴選的14位勞動調解委員已分別至司法院接受專業研習課程，專業能力及調解技巧均有所精進，相信未來於勞動調解程序中，應能發揮其調和鼎鼐、息訟止爭功能。

雲地院為配合勞動事件法施行，已設置勞工專股，有7位勞動專股法官專責辦理勞動事件，日後勞動調解程序將由法官、勞動調解委員與當事人共同參與，於勞動調解程序中將進行爭點整理及調查必要證據，以利勞動事件之迅速解決。

(中時 )