第15任總統及第10屆立委選舉公報出爐，北市各立委候選人政見內容幾乎全無修改，唯獨北市第三選區（中山、北松山）民眾黨立委候選人何景榮，由於在原版的政見欄裡使用了蔣萬安的照片，一旁還聲稱要「打敗他」，遭到選委會開會後決議要求修改，何也把原本的蔣萬安照片改為大問號，成為唯一修改政見的候選人。

何景榮在前往台北市選委會登記時，以手寫、畫圖方式來呈現自己的政見，但卻又在政見欄裡貼上同選區的現任國民黨籍帥哥立委蔣萬安的照片，還在底下畫上了象徵自己的「印尼雞」，並以箭頭標示寫著「我要打敗他」。

在政見欄放上其他參選人的照片、還在一旁寫上其他文字，恐有違法之虞，北市選委會開會決定認為不妥，決議要求何景榮修改照片內容，何景榮最後也將原本設計放置蔣萬安照片部分，改掛上一個大問號。

北市選委會表示，何景榮也是唯一一位遭選委會開會決議要求更改部分政見內容的立委候選人。

不少候選人政見內容洋洋灑灑，甚至還附上圖表照片抒發己見，但北市第六選區（大安區）候選人楊攸凱政見只有「監督政府，把關預算。」，連標點符號加起來也只有10字，言簡意賅；台北市第二選區統促黨立委候選人郭啟源政見也不遑多讓，只有「和平統一 台灣安全 人民發財」12個字，用字同樣精簡。

(中時 )