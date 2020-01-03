周錫瑋接受《德國之聲》專訪。（圖／翻攝YouTube）

總統蔡英文陣營發言人、民進黨國際部主任與不分區立委的林靜儀，接受專訪時提到，大陸和台灣是完全兩個不同國家，若在台灣支持統一就是「叛國」。先前國民黨打鬼軍團總團長周錫瑋，也被問到類似問題，當時他回嗆，「我希望統一中國，統一大陸」，並霸氣宣言「我力挺中華民國」。

林靜儀接受《德國之聲》專訪時，提到台獨議題，直言支持統一就是叛國，而台灣應是民主獨力的國家，但現在還沒有辦法修憲變更國名，或是變更實際領土，只好在中華民國的體制下運作。

究竟台灣會不會在民進黨執政下，成為下一個追求獨立的國家。林靜儀說，過去說法是中華民國在台灣，但現在叫做「中華民國台灣」，要把中華民國正式改成台灣，則還需要一點時間，也需要人民的共識，也要讓憲政體制更加合法。例如執政這4年，將省議會預算砍為零，因為在這個國家體制裡，有個「台灣省」的運作很奇怪。

對比先前周錫瑋接受《德國之聲》訪問，態度截然不同。當時周錫瑋認為，我們應該與大陸合作，跟他們成為朋友、兄弟，並改變他們，而非成為敵人，有信心能讓大陸變成一個和平的國家。

而被問到遭大陸在國際、軍事、政治上的打壓，周錫瑋霸氣回嗆，點出美國說大陸試圖影響台灣選舉，是因為美國也想施加影響，直言「不喜歡被霸凌」。且美國賣給台灣F16戰鬥機，卻把F35賣給日本、韓國、新加坡，把曾是我們國土的釣魚台給日本，反問「美國為什麼這樣對待台灣？」

在外交領域上造成邦交國斷交，周錫瑋也直言「那是你們做的，不是中國。」因為在國際上並不承認中華民國，也強調中華民國就是台灣，甚至1971年前「我們在聯合國代表中國」。

對於訪問者針對統一議題不斷進攻，周錫瑋也不示弱，問「你有沒有看過我們的憲法？你有沒有看過我們的法律？」表示希望的是和平關係，「希望統一中國，統一大陸」，更強調「我力挺中華民國」！

Taiwan pro-Beijing politician: You can change China | Conflict Zone

(中時電子報)