象限儀座流星雨（Quadrantids）將在明(4)至5日達到高峰，每小時預測數量高達120顆，1月4日午夜至5日清晨前是最佳觀賞時刻，。

台北天文館表示，每年出現時間大多數會落在12月28日到1月12日間出現；象限儀座流星雨最大的特徵是常在夜空留下帶有尾痕的火流星，這次極大期預測數量高達120顆，流星雨幅射點在午夜後才昇起，此時月亮剛好西落，若沒有雲層的阻擋將是觀星的絕佳時刻。

台北天文館也建議，視野開闊、光害與空汙較少的高山和鄉村地區較適合觀賞流星雨，符合上述條件地區以肉眼就可清楚觀賞，在城市如台北市則以陽明山為推薦地點。

今日天氣部分，氣象局預報員陳建安表示，今天各地多為晴天，尤其午後陽光強烈，也請民眾留意防曬工作。穩定天氣將持續到下周二(7)，下周三(8)開始東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，今日白天全台偏暖，西半部高溫約25-26度，明(4)日北部水氣稍微增加，各地清晨約15-18度，桃竹苗地區因輻射冷卻影響，清晨有11-13度的低溫可能，提醒民眾特別留意早晚溫差的變化。

(中時 )