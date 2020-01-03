網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

前蔡英文陣營發言人林靜儀接受《德國之聲》專訪，引發熱議。但許多網友發現林靜儀回應《德國之聲》的提問，實在是長篇大幅，令人望之生懼，於是便統整林靜儀回應兩岸問題的回應，網友看了紛紛大讚，神翻譯！

林靜儀日前接受《德國之聲》專訪，對於兩岸議題方面，林靜儀先是大聲疾呼要獨立，但被記者逼問要怎麼獨立，只見林靜儀回應完全牛頭不見馬尾，當記者詢問，如果大陸真的要武統，民進黨要如何應對？林竟然回，要和平、理性和對岸討論，令眾多人網友大傻眼！

林靜儀在《德國之聲》的長篇巨幅專訪，網友TED781120於批踢踢簡略翻譯成精煉文字。以下是該網友的神翻譯：

德國之聲（以下簡稱德）：「民進黨黨綱說要正名制憲建立台灣共和國，所以民進黨現在初衷改變了？」

林靜儀（以下簡稱林）：「沒有我們沒變，因為台灣現在已經是獨立自主的國家……」

德：「不一樣，現在是中華民國，不是台灣共和國。」

林：「因為沒辦法這樣做啊。」

德：「啊你們都國會最大黨了，還說沒有辦法？」

林：「啊如果我們超過2/3會做啦，應該。」

德：「所以妳的意思是下屆你們選贏就會做囉？」

林：「（開始跳針）其實我們做很多了巴拉巴拉，像是省議會預算歸零、

然後我們打算把五權變回三權……」

德：「妳扯這些我們不在乎，所以民進黨到底要不要弄台灣共和國？」

林：「喔沒有啦現在就是中華民國，要改名要從長計議……」

德：「所以你們怎麼應對北京？」

林：「我們不只要應對北京，我們有國際觀……」

德：「可是中國佔台灣出口超過四成，9%人口來往中國工作，怎麼可能應對比重跟其它國家一樣？」

林：「不是我們不跟他們溝通，是他們不想跟我們溝通……」

德：「他們有本錢不跟你溝通啊，他們有185個邦交國177個是聯合國會員，

你們蔡英文在任已經只剩15個國家還認中華民國，有辦法不繼續斷交嗎？」

林：「我們希望能維持目前的數量，然後提醒他們跟中國建交未必是好事……」

德：「所以你們失敗了，那些國家就是沒回頭再找你們建交。」

林：「對，我們的確很擔心，因為我們跟邦交國都平等互惠，中國都是在掠奪……」

德：「喔？妳的意思是中國的邦交國都是掠奪式合作？」

林：「啊不當然不是全部，只是對比較弱勢的部份是……」

德：「妳是民進黨國際部主任，所以我們還是回來講台灣自己的外交政策吧，你們就已經被中國鎖死了，他們不跟你們溝通，他們就是那麼強，但妳的態度是我們不需要管他們，這跟國際現實差距太大了。」

林：「我相信台灣在國際上有重要性，各國會關注然後幫忙我們。」

德：「聽起來真可憐，回到跟北京的對應吧，你們有個自稱『務實台獨』的賴清德最近說反共不反中，是啥意思？」

林：「意思是我們只針對政府不針對人民，你也知道嘛，他們黨國合一。」

德：「黨國合一那你怎麼反共不反中？」

林：「所以我們就維持現狀。」

德：「維持現狀？剛才妳還說你們連任要往台灣共和國邁進耶？」

林：「我沒有這麼說，我是說給以後的台灣人民再決定……」

德：「……可是美國杜克大學民調指出，接近一半的台灣人認為終將統一，只有三成有信心維持獨立喔。」

林：「所以我們賣芒果乾嘛。」

德：「那如果北京那邊決定武力統一，你們怎麼應對？」

林：「就……勸他們不要打。」

德：「妳覺得中國會聽？」

林：「這是國際問題不是兩岸問題而已……」

德：「過去是因為兩岸維持一種比較模糊的關係，所以有溝通介入的可能性，現在你們就是把對方當敵對勢力要切乾淨喔？你認為當北京決定武統時你們支持度還那麼高嗎？無論國內外民調，認為你們守不住的都超過七成喔？」

林：「所以我們很努力要提升國軍的榮譽感……」

德：「榮譽感是什麼能吃嗎？我在問妳有沒有辦法守衛台灣。」

林：「啊所以我們也有推潛艦國造什麼的……」

德：「跟中國比呢？」

林：「『宣誓』我們能保護台灣是我們的責任。」

德：「算了我們進下一題，關於廢死……」

該網友的「精闢」解讀，讓網友大讚「神翻譯」！更有網友對德國之聲記者表現大讚，「德國之聲果然犀利」、「被德聲打臉打到爆」、「德國之聲就是最現實的問題阿！DPP一直閃」、「DPP被打回原形了」、「這叫國際部主任」？

(中時電子報)