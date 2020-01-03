亞航（2630）今年民機維修架次，刷新紀錄！亞航3日宣布，2015至2018年民機維修架次，逐年增量，分別為33、46、49及78架架次，因公司民機布局成果逐漸發酵後，2019年民機維修架次達100架次的歷史新高，帶動2019年合併營收，創歷史新高。 亞航董事長盧天麟表示，2019年合併營收可創歷史新高，但只是公司營運成長的開始，亞航目前正積極招攬、培育人才，投入生產行列，未來台中電鍍中心擴大營運範圍、屏東機場民機維修線設立，都將為公司營運注入活水，搭配現有民航、軍機合約，並適時爭取新專案業務，未來公司營運成長可期。

亞航為布局國際航空維修市場，逐年落實預期計畫主軸，以「維持老客戶」、「開發新市場」及「投入必要預算」等實際行動，分別規劃近、中、遠程業務，力求提高民機業務比重，讓亞航在民機業務，更為精實壯大。

亞航民機維修架次，2015年33架、2016年46架、2017年49架，2018年因民機布局成果逐漸發酵，創下78架次空前記錄，2019年民機維修架次更加精進，達成100架次歷史新高。

亞航未來公司將秉持飛安第一、顧客滿意的品質政策、確保維修品質、提升修護效率，藉以創造客戶，及投資大眾的最大利益。

另亞航亦為國軍螺旋槳定翼機、直升機及附件的主要維修工廠，承接國軍多項軍機維修專案。2019年續以「穩定軍機、發展民機」的營運策略，在軍機產能持續增加，及民機維修量成長快速挹注下，亞航累計2019年前11月合併營收達35.71億元、年增49.55％，創下營收同期新高，並提前超過2018年度合併營收27.19億元。

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