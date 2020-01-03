章子怡（左起）、汪峰與前妻所生女兒熙熙、醒醒、汪峰。（圖／翻攝自汪峰微博）

汪峰轉發章子怡文章，宣布迎來白胖兒子。（圖／翻攝自汪峰微博）

影后章子怡4年前和歌手汪峰結婚，兩人育有一女「醒醒」，今年10月章子怡親口證實懷二胎，但未公布孩子性別，近日章子怡頻被民眾捕獲現身美國待產。今(3日)稍早，章子怡親自官宣表示已在1月1日平安誕下男寶寶，集滿好字，汪峰也開心發文，直呼：「謝謝老婆」。

章子怡先前傳出因有早產跡象需臥床，不久她便親自曬出拍雜誌的側拍圖，以「堅持營業」四字打破傳聞。今她在微博公開順利生下二寶的好消息，寫下：「2020年1月1日，我們的生命中多了一個他，從此我們的世界又多了一份幸福的牽掛！這是上天賜予我們的最美新年禮物，感恩！新年真好！」

而曾在節目中坦言希望生一個男寶寶的汪峰，開心分享了心願達成的心情，「謝謝老婆，謝謝你在20年代第一天這麼好的時刻帶給我帶給這個家一個超級健康，嗓音嘹亮，七斤二兩的大胖小子」，並指自己再次感受到身為母親的偉大，何炅回應：「真『好』！恭喜恭喜！」，張晉說：「眼裡都是幸福，真好！」，網友也獻祝福：「汪峰你是不是终于要上热搜了」、「恭喜恭喜，醒醒有弟弟了」。

(中時電子報)