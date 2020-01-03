蘇丹軍方發言人表示，一架軍用運輸機從西達佛省（West Darfur）起飛後墜毀，造成18人罹難，包括4名孩童在內。

法新社報導，西達佛省近日受部落間致命的戰鬥侵襲，這架軍用運輸機運送物資到這個區域，從首府日奈那（El Geneina）起飛5分鐘後即墜毀。

軍方發言人哈山（Amer Mohammed Al-Hassan）說：「一架安托諾夫十二型（Antonov 12）軍用飛機今天晚上從日奈那起飛後墜毀，造成機上的7名機組人員、3名法官和8名平民罹難，包括4名孩童。」

他表示，已展開調查，釐清墜機原因。

蘇丹軍用和民用飛機大多是老舊的蘇聯製飛機。近年這個國家發生一連串墜機事件，軍方通常怪罪於機械故障和天候不佳。

軍方知情人士稍早告訴法新社，這架飛機是為了運送物資而到西達佛省；這個地區本週稍早因致命的部落衝突而動盪不安。

根據蘇丹紅新月會（Red Crescent），這波暴力的部落衝突事件造成至少48人身亡，傷及241人。

(中央社)