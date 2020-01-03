新黨不分區立委候選人邱毅今天協同扁政府首任新聞局長、前政務委員鍾琴召開記者會，控訴政務委員唐鳳不僅縱容民進黨「暗黑網軍」混亂言論秩序，而臉書近期設立選舉戰情室、韓國瑜粉絲團遭關閉，都與唐鳳有關，

鍾琴說，反對黨被黑客產業鍊霸凌，社會被捲入劇烈的資訊鬥爭，唐鳳作為蔡政府第一把手的數位政委，可以橋接臉書在台灣設立選舉戰情室，甚至取消許多帳號與粉專專頁，卻坐視ptt、臉書各種匿名假帳號喊打喊。

她又說，許多小市民因為轉貼一篇文章就被警方傳喚與約談，但目前在台灣爆出最大的網軍案是跟執政黨關係密切又模糊的「楊蕙如案」，專責政府管控網路的唐鳳，是真的看不懂？還是假裝看不懂？行政院對偏頗的網路言論市場是「技術上」管不到？還是「政治上」放任不管？

邱毅表示，臉書最近有很多怪異動作，像是設戰情室、關閉韓國瑜的粉絲團，讓韓國瑜網路聲量下跌18％。臉書在選戰關鍵時刻這樣的操作，唐鳳知不知道？他預告將慢慢揭露唐鳳的內幕，「唐鳳幹過什麼事，逃不掉的！上面有個天眼、下面有個邱眼！」

(中時 )