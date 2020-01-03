水利署長賴建信（左四）、嘉義縣長翁章梁（左五）、立法委員陳明文（左三）等人參加竣工典禮。（張毓翎攝）

嘉義縣公館滯洪池空拍圖。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

為了減輕嘉義縣中埔鄉三和（和美村、和睦村、和興村）地區淹水問題，五河局從規畫到施工歷經2年多，終於在上個月5日如期完工。水利署3日舉行竣工典禮，並規畫將花2500萬元改善滯洪池周邊設施，打造一座兼具防災、休閒、運動多功能滞洪池。

公館滯洪池總面積12公頃、滯洪量52萬立方公尺，改善中埔地區約 380 公頃淹水狀況，並保護計畫區內約 1.25萬人，公館滯洪池護岸種植有1000株落羽松，岸頂長度達1390公尺。

今日水利署長賴建信、嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文、第五河川局局長張庭華、嘉義縣政府水利處處長林谷樺、中埔鄉長李碧菁、縣議員陳柏麟等人參加竣工典禮，見證工程順利完工。

賴建信指出，前年0823水患造成三和地區的居民生活不便，去年6月11日蔡英文總統南下視察，並指示要加速趕工，預計今年汛期啟用，另他們了解鄉親對休憩的注重，故水利署一定會在陳委員的監督及翁縣長的支持下，與地方一起創造美好「大公館」。

陳明文表示，附近地勢低窪常淹水，為了解決淹水問題，向水利署爭取整治滯洪池，如今鄉親再也不用受淹水威脅，未來公館的水環境計畫，將整修鄰近的環池步道、觀景平台等，營造優良的親水空間。

翁章梁表示，公館滯洪池兼具防洪、休閒等，待中埔公館產業園區開發後，與滯洪池相輔相成，中和地區不僅就業機會增加，也將成為人口稠密地區，未來一定是縣民都想居住的好地方。

(中時 )