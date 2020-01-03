漢翔工會代表到醫院關心員工家屬，並轉達公司會全力協助。（王文吉攝）

檢察官相驗王男遺體後，接受媒體訪問。（王文吉攝）

漢翔產學合作學生22歲王男下班途中車禍重傷，送沙鹿光田醫院急救仍宣告不治。（王文吉攝）

BMW汎德汽車沙鹿廠蔡姓維修技師駕駛客戶送修的車外出試車，失速撞死騎車雙載的王男、林女。事隔一天家屬重回現場招魂，神情哀戚，無法接受親人天人永隔。檢方今日相驗遺體後表示，死者外傷比較多，肇事駕駛稱是為了要閃避異物，確切肇事原因需進一步調查釐清。

蔡姓維修技師2日下午駕駛客戶的新車外出試車，行經沙鹿區舊中山路時，失速開入對向車道撞死騎車雙載的王男、林女。事隔一天家屬重回現場招魂，神情哀痛欲絕，無法接受新年第一天就與摯愛親人天人永隔。

肇事駕駛蔡男與副駕乘客黃男上午到醫院向王男家屬鞠躬道歉。檢方相驗遺體後表示，死者外傷比較多，肇事駕駛稱是為了要閃避異物而肇事，強調確切肇事原因需進一步調查釐清。

死者22歲王男、23歲林女均為漢翔公司的產學合作學生，漢翔工會理事長于正道表示，初步鑑定結果肇事駕駛為逆向行駛，漢翔是個大家庭，員工在下班時間意外身亡，公司絕對會全力協助，于正道並轉述死者王男的母親說「我只想把孩子好好的帶回去......」。

(中時 )