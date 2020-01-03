為串聯台中科學園區及水湳經貿園區，市府打造「斜張橋」，已獲金安獎、金質獎、金安心獎「三金」肯定。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

迎新送舊，台中市建設局盤點2019年「年度10大好成績」，將建設成果作為新年禮物送給市民朋友，2019年建設局推動的亮點政策，包括「大智路貫通計畫」完成用地取得，預計在今年8月底完工，戮力推動道路「燙平專案」、「台中美樂地」計畫營造共融公園，水湳新地標「豎琴斜張橋」即將完工，水湳會展中心及台中綠美圖接連動工等，且工程團隊品質績優，頻頻獲獎肯定，逐步達成「富市台中，新好生活」的施政目標。

在行的安穩方面，建設局表示，為打造宜居家園、讓每一條回家的路更安全，市府2019年推行「燙平專案」，與路平不一樣，加入「公路醫生」、循環經濟材料、重複啟閉人手孔蓋、標線材料防滑設計、汰換老舊管線等，讓道路更平整，108年已累積改善道路273條、燙平141公里，超過台北到苗栗的距離。

另為改善既有人行、自行車道環境，市府積極推動「台中之心」計畫，以「翡翠項鍊」概念，串起全台中市7條園道及7座公園，總長約17.2公里， 108年已完成5.1公里人本綠意廊道，全線預計今年底完工。

台中鐵路高架化後，地方殷切期盼填平地下道，建設局於2019年底全面啟動圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路5處地下道填平工程；而原平面鐵道空間，都是打造友善城市通道的可用空間，市府規劃打造21.7公里「綠空廊道」，預計在今年底完工。

在重大建設方面，市府編足預算，讓規劃20年的「水湳會展中心」和多次流標的「台中綠美圖」在2019年接連動工，展現強大執行力；而被視為不可能的任務、延宕12年的「大智路貫通計畫」，市府在2019年取得全數所有權人同意，解決最關鍵的用地問題，即將在今年8月底完工通車，讓新台中火車站前後站貫通，也創下全台最大住商拆遷案的成功範例。

而為串聯台中科學園區及水湳經貿園區，市府打造豎琴外觀的純白「斜張橋」，主塔高度高達72公尺，為中台灣之最，已獲金安獎、金質獎、金安心獎「三金」肯定，預計今年初完工後，將成為台中最美新地標。

在公園改善部分，市府推出「美樂地計畫」，從2019年至2023年，以短、中、長期營造友善共融公園，融入地方特色，增加親子互動設施，打造陽光公廁，108年已改善41座公園。

建設局主辦「水湳國際會展中心新建工程」及「台中市路證申請無紙化機制」，分別獲得108年度公共工程廉能透明機制類「優選」及精進發展類「特優」獎。

營造友善共融環境榮獲「全國公園綠地無障礙考評優等」，以及「橋梁維護管理作業評鑑優良」、「公共設施管線評鑑優等獎」、「2019雲端物聯網創新獎」、「108年度簡政創新績效評核」等，連連獲獎，中市府建設團隊認真打拚耐考驗，工程品質看得見！

(中時 )