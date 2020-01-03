農曆新年邁入倒數計時階段，創業家兄弟(8477)旗下生活市集瞄準年貨採買高峰，今(3)宣布站上「年貨節」即日起正式開跑，首波大促活動除了推出主會場6大專區，包含「破盤超低價」、「一日限定」等限時下殺優惠，同時設立「年貨大街」、「除舊煥新家」等兩大專館，結合年度銷售大數據精選各式年節必buy商品，包含熱銷年菜、人氣伴手禮、海陸乾貨零嘴、開運小物，以及掃除家電、收納用品等品類，要滿足多元消費族群需求，幫助廣大用戶在開春之際一站購足所需年貨！此外，生活市集也加碼祭出四大新春消費好康，包含「全站消費累積2單登記抽iPhone XS 64G」、「App限定好康天天抽」、「7-ELEVEN取貨登記享兩大好禮」以及「銀行刷卡多重回饋最高17%」等，搭配年度下殺折扣及不限金額全站免運的超值服務，讓消費者買好買滿、開心迎鼠年！

年節伴手禮熱搜度單週飆升130% 鼠年開運發財金週銷近4,000個

生活市集觀察站上數據指出，繼年菜預購檔期開出兩週暴增超過7倍的銷售佳績，近期伴手禮商品也紛紛躍升網友熱搜標的，如「年節伴手禮盒」搜尋度一週內飆升超過1.3倍，而「小潘鳳凰酥」、「快車肉乾」等知名品牌熱搜度亦雙雙週增超過1.7倍，顯見距離農曆新年不到1個月，許多消費者也已開始密集採購各式年節商品。據生活市集觀察，年節送禮首重體面及祝福意涵，帶動「精緻包裝」、「造型獨特」成消費者兩大選購指標，例如榮登生活市集近一週伴手禮盒熱銷冠軍的「手信坊京都歲暮年節禮盒」，精緻獨立小包裝呈現京都日系優雅美感，近一週銷量就暴增超過6.6倍；而像是有蛋捲界LV之稱的「六月初一8結蛋捲任選組」，特殊8字造型顛覆市場印象，亦為過年送禮首選之一。此外，送發財金也是過年贈禮的重頭戲，今年適逢鼠年，帶動生活市集站上「紫南宮開運鼠年發財金」買氣顯著崛起，12月底單週內就狂銷超過3,900個。

看準新年伴手禮買氣持續邁向高峰，生活市集「年貨節」即日至1/19也在主會場推出「破盤超低價」及每日4項爆品「一日限定」等兩大下殺商品優惠，精選「超熱銷涮嘴快車肉乾」、「黑師傅經典香濃捲心酥」等年節零嘴通通免運殺破8折，而像是團購名店「板橋小潘鳳凰酥禮盒」，購買2盒原價1,140元，特價更只要900元，近一週熱賣超過1,500盒。

全站消費累積2單登記抽iPhone XS 7-ELEVEN取貨滿2單登記送百元購物金

此外，為了在歲末年終擴大回饋廣大消費者的支持，生活市集集結站內消費優惠，以及金物流多方回饋，加碼祭出四大新春消費好康，包含即日起生活市集會員凡於活動期間內登入平台App，可享天天抽一次下殺折價券，抽中後將折價券訊息分享給好友，最高可獲得74折價券、肯德基蛋塔等好康，其中1/8前抽中肯德基蛋塔機率將加倍；而即日起至1/19於生活市集購物下單，累積消費滿2筆訂單，更可參加登記抽「iPhone XS 64G」乙台。生活市集亦於年貨節檔期攜手各大銀行擴大年節刷卡回饋力度，包含刷台新銀行信用卡1/20前單筆消費滿3,600元，即享限量刷卡金300元；刷國泰世華銀行卡單月消費累積達3,500元，享限量刷卡金150元；刷永豐銀行信用卡1/15前累積分期滿 6,000元送600元限量刷卡金；刷聯邦銀行1/19前消費滿3,888元享限量刷卡金300元；刷第一銀行信用卡1/15前單筆消費滿1,688元送限量刷卡金168元；刷?豐銀行信用卡當月累積消費滿3,600元，可獲贈集集點200點(1點抵1元)；刷凱基銀行信用卡每週六單筆消費滿1,000元，贈限量100元刷卡金；刷花旗銀行信用卡1月份每週五單筆消費滿888元享50元刷卡金。

生活市集今年新春也與7-ELEVEN合作推出兩大限時獨家優惠：第一重「7-ELEVEN取貨登記送CITY CAFE韓國黃金柚香咖啡」，即日起至1/31，凡於平台下單消費下單，並使用「7-ELEVEN超商取貨服務」取貨成功，即可至指定頁面登記獲得限量「CITY CAFE韓國黃金柚香咖啡乙杯」；第二重「7-ELEVEN取貨滿2單登記送7-ELEVEN購物金$100」，即日起至1/31，凡於平台下單滿2單，並使用「7-ELEVEN超商取貨服務」取貨成功，可至指定頁面登記，再加碼放送限量「7-ELEVEN購物金$100乙份」，要讓消費者輕鬆購足享優惠、開心歡慶迎新年！

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