美國富豪彭博正爭取民主黨提名參加11月總統大選，「華盛頓郵報」報導，彭博身為商界翹楚，與中國關係千絲萬縷，若他當選，處理美中貿易戰、中國人權等議題，都會面臨質疑。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，彭博（Michael Bloomberg）2018年在新加坡主持彭博創新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）時，說中國國家副主席王岐山是「中國及全球最有影響力的政治人物」，然而講稿中只提到王岐山是最有影響力的人物「之一」；彭博還談到他在紐約市長任內就與時任北京市長的王岐山見過面，並稱讚王岐山協助帶領中國「走過驚人成長的時期」。

去年9月，香港正進行大規模爭民主運動，同時人權運動者譴責中國囚禁穆斯林少數族群，彭博卻特地替中國當局說話，他在一場電視訪問中表示，中國國家主席習近平「不是獨裁者」。

將於2月滿78歲的彭博，是金融新聞媒體彭博（Bloomberg News）創辦人，財經雜誌「富比世」（Forbes）去年把他列在富豪榜上第9名，資產達555億美元。

報導指出，如果說川普破天荒地決定保留自己全球不動產事業所有權，已經很考驗美國倫理法規及傳統的底線，畢竟這種做法惹來與外國利益影響有關的訴訟及指控，那麼若彭博當選，美國總統與海外千絲萬縷的關係更將達到前所未見的程度，尤其是與中國。

美中關係近年因貿易糾紛、民主議題上的衝突、人權及中國試圖在全球擴張影響力的疑慮而趨於緊張，而自費數千萬美元投入民主黨初選的彭博卻與中國關係匪淺，例如在中國建立緊密金融關係，同時盛讚中國共產黨領袖。在中國這個成長迅速的市場，需要這些人的青睞才能涉足。

彭博的核心事業是向投資人提供金融新聞，他自2015年起帶頭力推美國企業以人民幣交易，中國最大的幾家銀行對此也很歡迎。他把中國債券納入旗下企業的一項金融指數，可能把1500億美元帶入中國，並替自己的公司賺取一筆數額不明的費用。

總的來說，中國大陸占彭博有限合夥企業（Bloomberg L.P.）收入的1%，香港占4%；整體上，彭博有限合夥企業的100億美元年收入遠超過川普集團（Trump Organization）。根據川普公布的財報紀錄，川普集團2018年的收入至少4億3500萬美元。

若彭博當選總統，可能需要立刻與中國官員打交道，這些中國官員與他過去身為企業總裁時緊密合作的是同一批人，然而當他身為總統，就會被捲入美中貿易戰，並面臨如何處理中國違反人權及打壓香港爭民主運動等質疑。

避險基金管理人巴斯（Kyle Bass）表示：「中國政府在金融上對任何與中國做生意的人都有極大影響力，所以當彭博受訪、說習近平不是獨裁者時，我相信他被金錢矇了眼。」

彭博拒絕華郵訪問的要求，他的發言人薛克特（Jason Schechter）提供書面回覆說，彭博若擔任總統，會直言美國與中國歧異甚深之處，包括人權、民主自由及貿易；他還說彭博支持對中國實施制裁，以回應中國對維吾爾人嚴重違反人權的舉措。

(中央社)