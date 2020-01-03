蔡英文總統日前政見會時表示，扁若違反四不協定，也要求司法機關依法處理；陳水扁表示，要對扁的政治迫害，不會因為選舉而結束，沒什麼好怕，「他沒死去，人若不怕關、不怕死，最大。還怕被蔡英文連任叫我回籠？扁等她」。

被問到，日前曾表示，「某派系你看不下去」；國民黨總統候選人韓國瑜也說，「蔡總統被某派系架空」；他表示，「當到總統，若能被架空，這實在沒路用。」

陳水扁今提到，他有人說要廢掉特偵組，有人要恢復。特偵組的檢察官來自原先的查黑中心、檢改會，都是很優秀的檢察官。

他說，法務部參事陳瑞仁，是蔡英文、邱太三的大學同學，拜託陳瑞仁來做司法改革。為什麼排除扁案？這樣怎麼做司法改革？因為對著阿扁的政治迫害，「他們都是共犯」。

陳水扁表示，國務機要費，每個總統都有花到，他很有興趣瞭解李登輝總統怎麼講阿扁的、李登輝當時是怎麼用的？結果，卷宗裡竟然調不到李登輝的證人筆錄，可以湮滅證人筆錄嗎？要法院傳李登輝作證，卻說不必要，「陳瑞仁可以問他5個小時，阿扁想要問五分鐘不行嗎？」

(中時 )